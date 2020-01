Für ihn ist es ein Flirt, für sie der Untergang

Wenig Japan

Für die Inszenierung der Oper «Madama Butterfly» von Giacomo Puccini, die am Sonntag Premiere feierte, setzt Konzert Theater Bern auf einen vertrauten Namen: Nigel Lowery. Der englische Regisseur brachte hier etwa Mozarts «Die Zauberflöte» (2014) und Gounods «Faust» (2017) auf die Bühne. Er ist bekannt für seine eigenwillige Bühnensprache. Die «Zauberflöte» zum Beispiel liess er in einem Warenhaus spielen.

«Die kroatische Sopranistin Lana Kos ist eine hinreissende Butterfly. Ihr Sopran verfügt über strahlende Eleganz und unzählige Facetten.»

Auch seine Interpretation von «Madama Butterfly», bei der er neben der Regie auch für die Ausstattung verantwortlich zeichnet, ist eigen. Obwohl die Geschichte um 1900 in Nagasaki spielt, kommt nicht viel Japan vor in Lowerys Inszenierung. Das kann man machen. Schliesslich ist Butterfly, nachdem sie ihre Verwandten verstossen haben, auch nicht mehr wirklich Teil der japanischen Gesellschaft. So entzieht sich das Bühnenbild der näheren zeitlichen wie geografischen Verortung. Im ersten Akt sind es ein Schiff und zwei angedeutete Holzhäuser, im zweiten und im dritten eine Terrasse in einem urbanen, gesichtslosen Hafenviertel.

Das bisschen Länderkolorit, das Lowery dann doch zulässt, ist schrill und plakativ: Ein bedrohlich wirkender Shinto-Priester, mangaähnliche Puppen, die Butterflys Selbstmord gestenreich vorwegnehmen. Der Chor (Leitung: Zsolt Czetner) tritt erst in amerikanischen «Uncle Sam»-Klamotten auf, danach in farbigen Kimonos. Auch das kann man machen. Der Grund, weshalb man die Berner Inszenierung gesehen haben sollte, ist aber nicht Nigel Lowery. Es ist Lana Kos.

Viel Butterfly

Die kroatische Sopranistin Lana Kos ist eine hinreissende Butterfly. Ihr Sopran verfügt über beeindruckende Tiefe, strahlende Eleganz und unzählige Facetten. In leise Töne vermag sie ebenso viel Ausdruck zu packen wie in furiose. Dass sie die Rolle nicht nur singt, sondern regelrecht verkörpert, merkt man ihr auch beim Schlussapplaus an: Sie ist sichtlich mitgenommen und braucht einen Augenblick, um sich von Butterfly zu lösen und wieder zu Lana Kos zu werden.