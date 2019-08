Als Clinton die Welt und sein Saxofon im Griff hatte

Wahlkampf mit Saxofon und Sonnenbrille: Bill Clinton in der «Arsenio Hall Show», 1992.

Und dann war da Bill Clinton mit seinem Saxofon, das schon in seinem Wahlkampf eine wichtige Rolle spielte – und später sein beliebtestes Accessoire blieb. Entspannt spielt er in diesem Video, die Sonnenbrille passt. Da zeigt einer, dass er neben der Welt auch die Töne im Griff hat: Selten haben Musik und Macht so stimmig zusammengefunden wie bei diesem US-Präsidenten.