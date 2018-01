Shootingstar am Piano

Mit seinem Aussehen könnte Jan Lisiecki in einem Hollywood-Blockbuster den Superhelden mimen. Klare Gesichtszüge, volle Lippen und rotblond gelocktes Haar. Ein Star ist der Kanadier mit polnischen Wurzeln ohnehin längst. Der junge Mann brilliert aber nicht beim Film, sondern ist ein Virtuose am Piano. Seit dem 5. Lebensjahr studiert der 22-Jährige Klavier.

Gerade mal mit 9 Jahren trat Jan Lisiecki erstmals mit einem Orchester auf, mit 17 Jahren schuf er sich nicht nur in der Heimat Kanada einen Namen, sondern eroberte gleichzeitig die internationale Konzertszene. Als passionierter Kammermusiker hat Lisiecki auch mit renommierten kleineren Formierungen gespielt, so zum Beispiel mit dem New Zealand String Quartet.

Von Kennern wird dem Künstler, der schon in der Schule als hoch begabt galt, eine hohe Disziplin attestiert. Es heisst, dass Jan als Frühaufsteher als Erstes an sein Klavier sitzt und übt. Die Eltern scheint das nicht zu stören. Lisiecki wohnt noch zu Hause in seiner Geburtsstadt Calgary, Vater und Mutter begleiten ihn oft bei seinen Auftritten.

Die Frühreife des Youngsters korrespondiert zum Glück in keiner Weise mit einem allfälligen Dünkel. Als Virtuose beherrscht er die Technik, auffallend ist vielmehr seine Klarheit punkto Interpretation. Er wird schon jetzt als Nachfolger des grossen Alfred Brendel gehandelt, und das bedeutet in der Welt der klassischen Instrumentalmusik höchste Weihen. Wie der Wahlbrite mit österreichischem Blut, heute 87-jährig, lässt auch Lisiecki das grosse Brimborium beim Spiel weg und konzentriert sich aufs Notenbild, das er intensiv studiert.

Das Resultat ist transparent, authentisch und begleitet von feinen Schattierungen sowie einer subtilen Dynamik. Der Effekthascherei erteilt Lisiecki eine Ab­sage. Wer die grosse Show sucht, sollte seine Konzerte meiden. Seit seinem 15. Lebensjahr steht der Tastenzauberer bei der Deutschen Grammophon unter Vertrag. Der damals jüngste Künstler beim Label stellte von Beginn an Bedingungen. Dazu gehörte unter anderem, keine Best-of-Alben einspielen zu müssen. Der Mann weiss, was er will und was nicht.

Wer sich nun über Jan Lisieckis ausserordentliche Fähigkeiten am Klavier überzeugen will, hat dazu heute Abend in Bern Gelegenheit. Anlässlich des Meisterzyklus spielt der Meisterpianist im Kursaal Werke von Frédéric Chopin, Sergei Rachmaninow, Robert Schumann und Maurice Ravel.

Konzert: Jan Lisiecki, Meisterzyklus Bern, heute Freitag, 19.30 Uhr, Kursaal Bern. (Berner Zeitung)