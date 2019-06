Ein Leben à la française

Tanz in der Hölle: Jacques Offenbachs «Galop infernal» aus «Orphée aux enfers.

Die Gratulanten

Das Personal von Offenbachs Operetten mag «lusch» sein, seine Fans waren es nicht. Der Komponist Giacomo Meyerbeer etwa, mehrfaches Opfer von Offenbachs Stilparodien, sass in den Bouffes-Parisiens oft in dessen Privatloge. Auch Richard Wagner hat sich respektvoll über ihn geäussert. Später hat der grosse Karl Kraus jeweils ganze Libretti vorgelesen, von der logischen Anarchie dieser Stücke geschwärmt und der Welt erklärt, warum die Wiener Operette nie so gut sein wird wie jene Offenbachs. Und dann war da noch der Soziologe Siegfried Kracauer, der 1937 mit «Jacques Offenbach und das Paris seiner Zeit» eines der klügsten Musikbücher überhaupt geschrieben hat. Wer verstehen will, wie Offenbach die Operettenhaftigkeit seiner Zeit verarbeitete und wie diese Zeit ihrem Zerrbild applaudierte, bis dann plötzlich alles vorbei war: Voilà, der muss dieses Buch lesen.

Offenbachs Werke konnten nur in Paris entstehen: Das «Moulin Rouge», gemalt von Henri Toulouse-Lautrec. Bild: Getty Images

Der Esprit

Kann man Esprit definieren? Wohl nicht. Aber man muss ihn haben, um Offenbachs Werke aufführen und schätzen zu können. Dass nicht alle Regisseure das mitbekommen haben: Das verdirbt einem das Operettenfest manchmal ein bisschen.

Das Dîner

Achtung: Hier wird es nun ein wenig unappetitlich. Denn für einmal soll nicht die Rede sein von all den erlesenen Speisen, die in so vielen Offenbach-Stücken aufgetragen werden – sondern von der Operette «Vent du soir ou l’horrible festin», in der das finale Dîner etwas anders verläuft als üblich. Zwei verwitwete Kannibalenhäuptlinge feiern da ihre Versöhnung, und die ist vollkommen, auch wenn sich herausstellt, dass jeder die Ehefrau des anderen verzehrt hat. Artur dagegen, der die Tochter des einen heiraten möchte, ist dann zur Erleichterung aller doch nicht am Spiess gelandet. Immerhin.

Und prost!

«Je suis un peu grise» singt La Périchole in der gleichnamigen Operette, und die meisten Sängerinnen interpretieren das Stück, als seien sie nicht nur «ein bisschen beschwipst», sondern schwer besoffen. Das passt, denn es wird wirklich viel getrunken bei Offenbach. Nicht nur zum Vergnügen; in «La Grand-Duchesse de Gérolstein» etwa wird eine Schlacht gewonnen, nachdem man den Feind abgefüllt hat. Und in «Les contes d’Hoffmann» – einer der wenigen grossen Opern Offenbachs – betrinkt sich der Titelheld im ersten Akt aus Liebeskummer.

Aber wir feiern hier einen 200. Geburtstag, da hat Kummer nichts zu suchen. Also her mit den Gläsern, auf ein herzhaftes «Prost» – oder nein, zitieren wir lieber aus dem Prolog der «Contes d’Hoffmann»: «Glou! glou! glou! glou!»