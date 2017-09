Musikpreis für Bernerin

Ohne Zweifel: 2017 ist ihr Jahr. Bei der Berner Violinistin Patricia Kopatchinskaja stapeln sich zurzeit die Erfolge. Im Frühling wurde sie als Leiterin der renommierten Camerata Bern bekannt gegeben. Im Sommer trat sie als «artiste étoile» mehrere Male am Lucerne Festival auf. Und am Freitag, kurz vor dem offiziellen Herbstanfang, wurde die 40-Jährige vom Bundesamt für Kultur mit dem Hauptpreis des Grand Prix Musik ausgezeichnet.

Schon länger ist Patricia Kopatchinskaja, die in Moldau ge­boren wurde und im Alter von 21 Jahren nach Bern zog, eine international gefragte Musikerin. In der Klassikszene ist sie ein Star. Sie widmet sich mit Hingabe zeitgenössischen Werken und entstaubt mit Furor alte Meister. Sie stellt die Musik in den Vor­dergrund, lässt Töne Purzelbäume schlagen, bleibt selbst aber mit beiden Beinen auf dem Boden – und zwar barfuss. Patricia Kopatchinskaja spielt immer ohne Schuhe.

Liveschaltung aus Bukarest

Die Preisverleihung des Grand Prix Musik fand gestern Abend in der Kaserne Basel statt. Patricia Kopatchinskaja weilt zurzeit in Bukarest am Festival Enescu und bedankte sich deshalb per Liveschaltung für die Auszeichnung. Kopatchinskaja wurde von einer Jury, bestehend aus Musikjournalisten, Musikschaffenden und Musikexperten, unter insgesamt 15 Nominierten ausgewählt. Alle Mitnominierten, darunter der Stiller-Has-Frontmann Endo Anaconda, die Jazzsängerin Elina Duni, der Schlagzeuger Jojo ­Mayer und der Komponist Jürg Wyttenbach, erhalten ein Preisgeld von 25'000 Franken. Der Hauptpreis ist mit 100'000 Franken dotiert.

Kopatchinskaja überzeugte die Jury mit «ihren radikalen Aus­legungen von Werken verschiedenster Epochen und Stilrichtungen», wie es in der Medienmitteilung heisst. Die Geigerin besitze die Gabe, das Publikum durch das Hinterfragen klassischer Konzertrituale immer wieder aufs Neue von festgefahrenen Hörgewohnheiten zu befreien. (mk/sda)