Zum Glück war da die Sabina. Sie sass in der ersten Reihe in der Tonhalle Maag und lachte so sehr, dass Michael Elsener sie nach dem Grund fragte. Sie finde ihn halt lustig, war die Antwort – und für zwei, drei Minuten wurde die Show dann tatsächlich lustig. Nämlich: spontan und schlagfertig. Christa Markwalder sei da ja ganz anderer Meinung als die Sabina, sagte Elsener, in Anspielung auf den nicht ganz unumstrittenen Start seiner SRF1-Show «Late Update» am vergangenen Sonntag. Und lieferte dann eine Improvisation über die leeren und besetzten Plätze im Saal, bei der er tatsächlich aufs Publikum reagierte.