Lang Lang ist nach seiner Zwangspause wieder da

Wie leise er spielen kann, dieser Lang Lang! Nach einer monatelangen Zwangspause wegen einer Sehnenscheidenentzündung im linken Arm schleicht er sich nun auf Samtpfoten zurück auf die Konzerpodien, ach was: auf doppelt wattierten, mit hochkonzentriertem Weichspüler behandelten Flauschplüsch-Tätzchen. Wenn er zum 20-jährigen Geburtstag des Luzerner KKL beweisen wollte, dass man in diesem Saal selbst einen Fast-nicht-Klang hört, ist ihm das gelungen.

Nur: Warum tat er das? Schliesslich spielte er bei der Eröffnung des diesjährigen Lucerne Festival kein Schlaflied, auch keine impressionistische Schwebemusik. Sondern Mozarts c-Moll-Klavierkonzert KV 491, ein dunkles, unruhiges Stück. Eines mit Kanten, das alles verliert, wenn man es in Watte packt.

Der Dirigent Riccardo Chailly und das Lucerne Festival Orchestra setzten dem wenig entgegen. Auch sie spielten leise, weich, oft irritierend langsam. Erst die letzten Akkorde bäumten sich geradezu demonstrativ auf: Als Abschluss eines Dramas, das nicht stattgefunden hat.

Staunen und Steuern



Nicht stattgefunden hat an diesem Abend auch die traditionelle Eröffnungsrede: Man wolle den Anlass kompakter gestalten, hiess es, und überliess das Festivalthema «Kindheit» einem gut gelaunten Ueli Maurer, der im üblichen Grusswort des Bundesrates von den Ferien mit den Enkeln erzählte und die Musik als Möglichkeit ausmachte, «die Tür in die Kindheit einen Spalt breit zu öffnen». Staunen, träumen, im Moment leben: Darum gehe es doch in der Musik.

Riccardo Chailly wäre da wohl nicht ganz einverstanden gewesen, oder er hätte die Liste zumindest ergänzt: Es geht auch ums Planen und Steuern. Wie dezidiert er die Veränderung des Lucerne Festival Orchestra vorantreibt, hat er in diesem Konzert deutlich vorgeführt: mit etlichen neuen Gesichtern im Orchester; mit einem Solisten, den sein Vorgänger Claudio Abbado kaum eingeladen hätte; und mit einem Repertoire, das neue Schwerpunkte setzt. Erst im letzten seiner drei diesjährigen Programme wird Chailly mit Bruckner an die Vergangenheit des Orchesters anknüpfen; davor geht er eigene Wege.

Die führten ihn bei der Eröffnung nicht nur zu Mozart, sondern auch zu Igor Strawinsky: Zum Kammerkonzert «Dumbarton Oaks» und zur Urfassung des Märchenballetts «Der Feuervogel». Auch hier waren die Tempi oft bedächtig, die Lautstärke reichte selten übers Mezzoforte hinaus. Aber statt Plüsch gab es Klarglas; so luzid, so konzentriert wurde gespielt.

Chailly erwies sich hier als fordernder Dirigent – als einer, der nicht mehr will, sondern weniger. Weniger Ballast, weniger Routine. Keine grossen Gesten, mit denen man nur ungefähr Gedachtes vertuschen könnte. Nicht um die Show ging es ihm, sondern um die Sustanz. Und der Funke sprang: Beim Applaus wurde das Fortissimo definitiv erreicht.