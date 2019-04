Klingt gut, dieses Start-up

Die Barockgeigerinnen Monika Baer und Renate Steinmann, die gemeinsam das Zürcher Barockorchester leiten, empfinden das keineswegs als Einmischung in ihr Hoheitsgebiet. Im Gegenteil: Eine einmalige Konstellation sei das, «so können wir die Musik und den Tanz aus einem Guss entwickeln».

Der Satz verrät viel über eine künstlerische Haltung, die nicht recht haben will, ­sondern den Austausch sucht, die Entdeckung, das Abenteuer. Schon in den bisherigen Projekten des Orchesters war das so: Da tauchte man ein ins Römer Musikleben zur Zeit von Arcangelo Corelli oder brachte nie veröffentlichte Handschriften aus der Bibliothek der Darmstädter Hofkapelle zum Klingen.

Wie viel Freiheit liegt drin?

Nun also «Terpsicore», Georg Friedrich Händels einzige Tanzmusik, kombiniert mit Werken seines vergessenen Zeitgenossen Schieferdecker. Auch diesmal liegen keine gedruckten Noten auf den Pulten, sondern Kopien von Handschriften, die ebenso viel offenlassen, wie sie festlegen.

So stellen sich laufend Fragen während dieser Probe: Wie gestaltet man einen Auftakt im französischen Stil? Wie frei kann man spielen, ohne die Tänzer in Schwierigkeiten zu bringen? Und wäre es nicht besser, in dieser Phrase leiser zu werden? Manches wird beantwortet, anderes ergibt sich beim Ausprobieren.

In Zürich hat man sich eher um die Neue-Musik-Szene gekümmert.

Bleibt die eine, grosse Frage: Klappt es diesmal? Schon mehrfach gab es Anläufe, in Zürich ein Barockorchester zu gründen, ­keiner hat so richtig funktioniert. Anders als in Basel, wo die Alte Musik dank der Schola Cantorum gut verwurzelt ist, hat man sich hier lange eher um die Neue-Musik-Szene gekümmert.