«Ich will den Klang anfassen»

Schon nach den ersten paar Minuten Gespräch in der Dirigentengarderobe in der Ton­halle Maag ist klar: Pintscher kann nicht nur dirigieren und komponieren, sondern auch reden, Dinge auf den Punkt bringen, knackige Formulierungen aus dem Ärmel schütteln. Das hilft ihm zweifellos bei seinem Job; wer im Bereich der neuen Musik wirklich erfolgreich sein will, muss sich so präsentieren können, dass ihn nicht nur die Eingeweihten verstehen.

Schweigen bezüglich Luzern

Gleichzeitig muss er diese Eingeweihten – Musikerinnen, Kollegen, Kritikerinnen – von seinen Qualitäten überzeugen. Auch das hat Pintscher längst geschafft: Pierre Boulez holte ihn 2013 als seinen Nachfolger zum Pariser Ensemble Intercontemporain. Neben den Spezialformationen für neue Musik dirigiert er regelmässig die grossen Sinfonie­orchester, mit einem breiten Repertoire von Mozart bis in die Gegenwart. Auch als Lehrer ist er gefragt – nicht nur an der berühmten Juilliard School in seiner Wahlheimat New York. Und ebenfalls als Nachfolger von Boulez hat er einige Jahre zusammen mit dem Komponisten Wolfgang Rihm die Lucerne Festival Academy geleitet, bis er im vergangenen Sommer Knall auf Fall ausgestiegen ist. Fragt man ihn nach den Gründen, gibt er sich ein einziges Mal wortkarg: «Ich habe mit dem Lucerne Festival vereinbart, dass wir uns nicht darüber äussern.»

Nun ist Pintscher also in Zürich; das Tonhalle-Orchester hat ihn in dieser Saison auf den Creative Chair gesetzt, den man seit ein paar Jahren an diri­gierende Komponisten respektive komponierende Dirigenten vergibt. In den nächsten Tagen dirigiert er sein Violinkonzert «Mar’eh» und Werke von Debussy. Und er gibt einen zweitägigen Meisterkurs an der Zürcher Hochschule der Künste, noch einen; im vergangenen Herbst war er bereits da, und er war begeistert: «Dieser Ort, diese Qualität, dieses glühende Commitment der Leute – Zürich kann stolz sein auf diese Institution, schreiben Sie das, bitte!»

Kein Zweifel, das «glühende Commitment» hat auch er, hatte es schon immer, oder zumindest beinahe. Matthias Pintscher, geboren 1971 in Marl im Ruhrgebiet, war fünfjährig, als ihn seine Eltern ans Klavier setzten, «und ich kann nicht sagen, dass ich vor Begeisterung gleich in Flammen aufgegangen wäre». Aber mit neun wollte er dann Geige lernen, «das war wirklich mein eigener Wunsch». Bald spielte er in einem Jugendorchester, sass mitten in diesem Klang, und da war alles klar: Er wollte dirigieren, «nicht um den anderen zu sagen, wie schnell oder leise oder laut sie zu spielen haben, sondern um diesen Klang anzufassen».