Gielen, der ungeduldige Intellektuelle am Dirigentenpult, hat sich damals dazu ge-äussert. Das Chorfinale der Neunten sei gleichbedeutend mit dem Rückzug Beethovens von den Idealen der französischen Revolution im Zeichen der Freiheit und Brüderlichkeit. «Wie wurde», fragte Gielen, «aus den revolutionären Ideen des Sympathisanten Beethoven [...] die diffuse Idealität einer Menschenliebe, die im Geist Millionen umarmt, in der Praxis aber alles beim Alten lässt?»

Beethovens Kraft der Verinnerlichung sei es gewesen, die «den Vormarsch der Reaktion bis zum Wiener Kongress und zum Biedermeier» reflektierte. Dagegen setzte Gielen Schönbergs «Überlebenden» als Zeichen eines realen Terrors, «eine Musik des Schreckens». Gielen: «In der Welt nach Auschwitz und Hiroshima bleibt Schillers Ode hohl.» So gründlich und kritisch kann ein Musiker mit der klassischen Musik umgehen.

Gesellschaftsanalyse mit der «Aida»



Michael Gielen wollte die historischen und philosophischen Hohlräume der Musikwerke, die er dirigierte, befragen. Das gehörte zu seiner künstlerischen Wahr-heitsliebe und brachte ihm zu Recht 1986 den Adorno-Preis der Stadt Frankfurt ein. Frankfurt war damals sein Wirkungsfeld, die Städtische Oper von 1977 bis 1987 sein Ort als Musikchef. Dank Gielen besass Frankfurt in dieser Dekade das wichtigste Opernhaus des Landes, eine Hochburg brisanten Musiktheaters mit Regisseuren wie Ruth Berghaus, Axel Manthey oder Hans Neuenfels. Gielen dirigierte in Frankfurt die grossen Opernbrocken - von der «Entführung» über die «Zauberflöte» bis zum «Doktor Faust» und den «Trojanern», hin zum «Parsifal» und dem «Ring des Nibelungen». Musikalisches Theater in geschärften Klangverhältnissen, szenisch emphatisch interpretiert, aufgerissen aus der Tiefe des utopischen Potentials der Stücke. Verdis «Aida» wurde zum - heftig umstrittenen - Glanzpunkt intellektuellen Opernexperimentierens - die berüchtigte Triumphmarschszene zur rabiaten Gesellschaftsanalyse und Revue-Unterhaltung gleichermassen. Gielen und Neuenfels schrieben Operngeschichte.

Lernen bei Furtwängler



Das alles hatte mit der Herkunft und bewegten Entwicklungsgeschichte Gielens zu tun, der 1927 als Sohn eines jüdischen Opernregisseurs in Dresden geboren wurde. Seinen Weg begann er zeittypisch, im Zeichen von Nationalsozialismus und Exil. Die Familie ging nach Buenos Aires, dem Flucht-Mekka europäischer Künstler. An Jahre des Lernens dort erinnert sich Gielen in seiner Autobiographie «Unbedingt Musik».

In Buenos Aires studiert er Musik und Philosophie, wird Korrepetitor am legendären Opernhaus Teatro Colon, tritt in Kontakt mit Eduard Steuermann, seinem Onkel, dem Schönberg-Pianisten, befasst sich mit der musikalischen Moderne. Und ist Assistent Wilhelm Furtwänglers bei der Einstudierung der Matthäus-Passion. «In dieser Aufführung unter Furtwängler vergass man, dass fast alle Tempi verschleppt waren und dass das Stil-Ideal von 1800 stammte - er überwältigte uns.» Und Gielen fügt hinzu: «Und das ist ja zugleich etwas, was höchst gefährlich ist.» Bitte keine Überwältigung in der Musik!