Er spielt Klavier für die Krebsforschung

Es wäre ihm lieber, wenn es in diesem Artikel mehr um die Sache ginge als um ihn selbst, sagt der 47-jährige Zürcher Kispi-Onkologe und Pianist Nicolas Gerber beim Treffen. Also die Fakten zuerst: Jedes Jahr erhalten in der Schweiz rund 220 Kinder eine Krebsdiagnose. Das sind im Vergleich zu den 37’000 Erwachsenen so wenige und die einzelnen Fälle sind so unterschiedlich, dass sich die Forschung nach ökonomischen Kriterien kaum «lohnt». Entsprechend schwierig ist es, Geld dafür aufzutreiben.