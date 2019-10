Er mag es direkt

Paavo Järvi, was lernen Sie von Ihren beiden Töchtern? «Wieder Kind zu sein und ein bisschen weniger diplomatisch. Teenagertöchter sagen sehr direkt, was sie denken, und manchmal braucht man das.» Welchen Rat hätten Sie als estnisch-amerikanischer Doppelbürger für Donald Trump? «Zurücktreten. So schnell wie möglich.» Können Sie tanzen? «Nicht so gut, wie ich möchte. Und wenn ich etwas nicht sehr gut kann, bin ich immer ein bisschen befangen. Deshalb schaue ich lieber zu.»