Die 39-jährige Mexikanerin Alondra de la Parra hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Karriere gemacht. Seit 2017 ist sie Chefdirigentin beim Queensland Symphony Orchestra.



Allein sind sie dort längst nicht mehr. Neben den wirklich arrivierten Dirigentinnen (wie Marin Alsop, Simone Young. Susanna Mälkki, Emmanuelle Haïm oder Mirga Grazinyte-Tyla) haben in den letzten Jahren etliche weitere eine beachtliche Karriere gemacht. Die Italienierin Speranza Scapucci und die Amerikanerin Karina Canellakis, die Russin Anna Skryleva und die Mexikanerin Alondra de la Parra: Sie und noch einige weitere haben inzwischen einen Posten als Chefdirigentin – noch nicht an den ganz grossen Adressen vielleicht, aber immerhin an mittelgrossen.

Eine zweite Basler Musikdirektorin



Auch die Agenturen springen auf: Soeben hat die Londoner Askonas Holt – die Dirigenten wie Daniel Barenboim oder Simon Rattle vertritt – mit der 32-jährigen Corinna Niemeyer eine weitere Dirigentin unter Vertrag genommen (fünf weitere waren schon vorher da). Und an Nachwuchs fehlt es nicht: In den Dirigierausbildungen steigt die Frauenquote jedenfalls rapide an.