Die Tricks der Mönche

Man betritt das Einsiedler Museum Fram – und erschrickt erst mal. Da steht einer, in einer schwarzen Kutte, gleich hinter der Tür! Auf den zweiten Blick ist man erleichtert: Es ist ja nur eine Figur, die da in ein prächtiges Graduale schaut, genau wie man es in einer Ausstellung über eine klösterliche Musikbibliothek erwarten würde. Der dritte Blick irritiert dann wieder: Sieht er nicht ein bisschen allzu fesch aus, dieser Mönch? Pater Lukas Helg, der die Ausstellung kuratiert hat, grinst. Denn tatsächlich war dieser Pater Josef, wie er ihn nennt, einmal eine Schaufensterpuppe im Einsiedler Sportgeschäft Kälin, das kürzlich zuging.