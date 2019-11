Die Musik tanzt, nicht die Dirigentin

Es kommt nicht oft vor, dass man nach einem Konzert an der Tramhaltestelle von Unbekannten angesprochen wird, um von der vollkommen irren Zugabe des Solisten zu schwärmen. Aber am Samstag hiess der Solist Pablo Sáinz Villegas, und was er in Francisco Tárregas «Gran Jota» mit seiner Gitarre anstellte, verzückte und verblüffte das Publikum nachhaltig.

Davor hatte er in der ausverkauften Tonhalle Maag Joaquín Rodrigos «Concierto de Aranjuez» gespielt, einen Wunschkonzert-Klassiker also, der erstaunlicherweise erst ein einziges Mal in einem Tonhalle-Programm aufgetaucht ist: 1986, in einem Jugendkonzert. Spanisches Repertoire ist nun einmal nicht das Kerngeschäft der Zürcher.

Aber sie können es, das zeigten sie auch nach der Pause, in Manuel de Fallas Ballettsuite «El sombrero de tres picos» von 1919. Bei den «Olé»- Rufen in der Einleitung, in der de Falla dem Pariser Publikum zuliebe eine ganze Reihe von Spanien-Klischees abhakte, schienen sich Einzelne zwar einigermassen unbehaglich zu fühlen. Aber das war vorbei, sobald die Instrumente zum Einsatz kamen.

Und Alondra de la Parra wusste abzuholen, was die Musikerinnen und Musiker zu bieten haben. Die 39-jährige Mexikanerin gehört zu den erfolgreichsten unter den jüngeren Dirigentinnen; und zu jenen, die sich am entschiedensten wehren, wenn man sie in die dekorative Ecke stellt. Als ein Interviewer einmal bemerkte, ihr Stil wirke «fast wie Tanzen», kam die Antwort jedenfalls knapp und deutlich: Sie tanze nicht, sie führe.

Mitwippen reicht nicht



Hier, in de Fallas Suite, hätte elegantes Mitwippen auch tatsächlich nicht gereicht: zu viele Tempowechsel, zu komplizierte Übergänge. Aber die Musik, die soll tanzen – und in dieser Aufführung tat sie es ebenso schwung- wie kunstvoll.

Alondra de la Parra lockte Orchestersolisten aus der Reserve, bündelte Energien und zeigte in jedem Takt, wie sehr ihr diese Musik liegt. Wenn sie das manchmal tatsächlich auf tänzerische Weise tat, dann diente das nicht der Show, sondern der präzisen Vermittlung von klanglichen Vorstellungen.

Es gab dann noch einmal eine Zugabe, Arturo Márquez' «Danzón No. 2». Und auch ohne Gitarrist reichte es locker für eine Standing Ovation.

Auch in Paris liess Alondra de la Parra Márquez' «Danzón No. 2» als Zugabe spielen. Video: Youtube