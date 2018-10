Die Musik spielt in China

Zack ­– und ab ist die Schere der Krabbe, die eben noch so munter über den Bildschirm in der Shanghaier U-Bahn gerannt war. Das Tier wird dann weiter zerhackt, eingemehlt, frittiert: So geht hier Werbung für ein Restaurant, das die Frische seiner Ware anpreist. Danach zeigen einem lustige Männchen in einem Benimmvideo, dass es auf den Rolltreppen der Metrostationen verboten ist, sich nach vorne zu lehnen (warum sollte man auch?). Und schliesslich folgt ein Werbefilm für die Stadt Shanghai. Man sieht futuristische Architektur, selbstfahrende Autos, avantgardistische Laboratorien – und ein Sinfonieorchester.

Klassische Musik, das merkt man bereits hier, bedeutet in Shanghai nicht Vergangenheit, sondern Zukunft. Nicht Tradition, sondern Wachstumsmarkt. Dabei ist es bezeichnend, dass der Werbefilm ein chinesisches Orchester zeigt, das von einem europäischen Dirigenten geleitet wird. Denn in der Musik wiederholt sich gerade, was bereits im Bereich der Technik passiert ist: Man will vom Westen lernen, schnell und gründlich. Um möglichst bald dort zu sein, wo man hinwill: an die Spitze.

Gute Nerven, gute Kontakte

Den westlichen Orchestern ist das nur recht. «Hier ist alles noch unverbraucht», sagt Michael Haefliger, Intendant des Lucerne Festival, beim Espresso im Shanghaier Zentrum. Er war schon in den 1980er-Jahren erstmals in China, damals mit dem Auftrag, Konzertsäle zu analysieren. Seither ist der Musikbetrieb explodiert, er explodiert immer noch, wie die Stadt überhaupt. An allen Ecken wird abgerissen und aufgebaut; wo man gestern noch unter dicht besetzten ­Wäschestangen durch verwinkelte Gässchen ging, stehen übermorgen schon Wolkenkratzer. Und wo eben noch nichts war, eröffnet gerade ein kultu­reller Hotspot. Hier dabei zu sein, sagt ­Haefliger, «das macht schon Spass».

Es ist auch anstrengend. Organisatorisch läuft in China alles viel kurzfristiger als in Europa. Wer ein Orchester hierher verfrachten möchte, braucht deshalb gute Nerven, noch bessere Kontakte und eine kräftige Dosis Improvisationstalent. Noch im Juni, sagt Haefliger, sei vieles nicht klar gewesen: «In China wird bis zuletzt verhandelt.» Aber Hauptsache, es hat am Ende doch alles geklappt und das Lucerne Festival Orchestra (LFO) konnte seine fünf Konzerte in Shanghai geben. Eine eigentliche Residenz sollte es sein, mit ganz unterschiedlichem Repertoire, damit die Leute hier wirklich erfahren, was dieses LFO ist und kann. Das Zauberwort heisst: Branding.

Auch die Zürcher Tonhalle-Intendantin Ilona Schmiel verwendet es. Nur eine Woche nach dem LFO ist sie mit dem Tonhalle-Orchester zwischen Peking, Shanghai und Taipeh unterwegs – ein Zufall, aber kein erstaunlicher. Denn jedes Orchester, das etwas auf sich hält, reist derzeit nach China. Die einen, weil es halt ein Trend ist. Die anderen, weil sie eine längerfristige Perspektive verfolgen. Das zweite Zauberwort heisst: Nachhaltigkeit. Man will präsent und bekannt sein in diesem Markt, von dem sich alle so viel versprechen. Und natürlich denkt man auch an die chinesischen Europareisenden. Derzeit, so sagt Michael Haefliger, spazierten sie in Luzern vor allem über die Kapellbrücke. «Aber es wäre doch schön, wenn sie auch den Weg ins KKL finden würden.»

Man denkt an den Satz, während man den Weg in die Shanghai Symphony ­Orchestra Hall sucht. Das Handy stellt sich gerade tot, die Fuxing Middle Road, an der das Konzerthaus liegt, ist etliche ­Kilometer lang, und auf die Frage nach «Shanghai Symphony» oder «Concert» erntet man nicht nur der Sprache ­wegen fragende Blicke. Konzertsaal? Keine ­Ahnung.

Ein Saal wie ein Dämpfkörbchen

Man findet ihn schliesslich doch: dank einem freundlichen Bankangestellten, der mithilfe eines Übersetzungsprogramms herausfindet, was man sucht, und die Adresse in chinesischen Zeichen auf ein rosa Post-it notiert. Und dank einem ebenso freundlichen Taxifahrer, der im Unterschied zu manchen seiner Kollegen lesen kann und einen am richtigen Ort ablädt. Da steht man dann unter Platanen vor einem schlichten Backsteinbau mit schwungvoll ­eingedelltem Dach. Erst 2014 wurde er eröffnet, entworfen hat ihn der Japaner Arata Isozaki – was angesichts der ­politischen Vergangenheit der beiden Länder erstaunlich ist. Aber wer gute Konzertsäle will, muss alte Konflikte vergessen.

Und es ist tatsächlich ein guter Saal, diese Shanghai Symphony Orchestra Hall. Ein ziemlich intimer auch mit seinen 1200 Plätzen. Wie in vielen asiatischen Sälen sind die Zuschauerblöcke nach dem Vorbild der Berliner Philharmonie rund ums Podium gruppiert. Dass man in China ist, sieht man höchstens an den geflochtenen Wandelementen, die für eine günstige Akustik sorgen. Zwischen ihnen fühlt man sich als Zuhörerin ein bisschen wie in einem jener Bambuskörbchen, aus denen man abends Dumplings isst, die berühmten Shanghaier Teigtaschen. Nur werden die Konzertbesucher nicht gedämpft, sondern tiefgekühlt; die Klimaanlage läuft auf Hochtouren.

«Als ich das erste Mal in China dirigiert habe, war das Publikum längst nicht so still im Konzert.»Riccardo Chailly

Immerhin, der Klang entwickelt Wärme hier. Ein reines Ravel-Programm wird geboten an diesem ersten Abend, und der LFO-Chefdirigent Riccardo Chailly, der sonst wirklich nicht zum Überschwang neigt, kann am Ende gar nicht mehr aufhören zu strahlen. Das Orchester hat grossartig gespielt, klar, dynamisch und frei; die Tanzrhythmen in «La Valse» lösten sich fulminant auf, der «Bolero» wurde zur jazzigen Frechheit, und das Publikum jubelte.

Es ist ein auffallend junges Publikum. Manche sind chic angezogen, andere kommen im Trainingsanzug – und nicht nur jene zwei, die eifrig mitdirigieren, wissen, worum es geht. Die Atmo­sphäre ist konzentriert, niemand hustet, niemand klatscht an der falschen Stelle. ­Anders als ihre Grosseltern, die während Maos Kulturrevolution jung waren, haben diese Konzertgänger offensichtlich einen Bezug zu Mozart und Co. Und anders als ihre Eltern mussten sie sich eine gehobene gesellschaftliche Position nicht erst erkämpfen – sie sind darin aufgewachsen, mit der entsprechenden Ausbildung. Viele von ­ihnen dürften schon als Kleinkind ­Klavierunterricht erhalten haben.

Da habe sich sehr vieles verändert in den letzten Jahren, sagt Riccardo Chailly dazu; «als ich das erste Mal in China dirigiert habe, war das Publikum längst nicht so still im Konzert». Bei den Musikern des Lucerne Festival ­Orchestra hört man dasselbe. Der französische Geiger Geoffroy Schied etwa erzählt von Zuhörern, die während der Konzerte ihr Essen auspackten – «das gibt es heute nicht mehr». Auch die Säle hätten sich verändert; zwar sei der Backstage-Bereich in Shanghai noch nicht wirklich «charming», aber doch weit weniger ­gespenstisch als im älteren Konzerthaus in Peking: «Dort gibt es diese endlosen Gänge, alle gleich, mit Neonlicht und vielen verschlossenen Türen. Man ist immer froh, wenn man rausgefunden hat.»

Herr Wu spricht Wienerisch

Und der Ausbau geht weiter. Derzeit entstehen in verschiedenen chinesischen Städten rund zwanzig neue Konzerthäuser, weitere sind geplant. Anders als in Europa, wo jahrelang über solche Projekte debattiert wird, geht hier alles sehr schnell. Geld ist da und auch der staatliche Wille, den Konzertbetrieb zu pushen. Das zentralistische System hat hier durchaus seine Vorteile.

Das betont jedenfalls Jiatong Wu, Präsident der Konzertagentur Wu Promotion und ein ziemlich mächtiger Mann im chinesischen Musikbusiness. Man trifft ihn im Foyer der Halle, wo er einen in perfektem Deutsch mit Wiener Akzent und dem entsprechenden Charme begrüsst. Schliesslich hat er einst in Wien studiert, Elektrotechnik; in den 1980er-Jahren war das, als ein Auslandaufenthalt noch eine ausser­gewöhnliche Sache war: «China war ­damals noch sehr viel weiter entfernt von Europa als heute.»

Die Sache mit der Musik begann dann am Heurigen, im Gespräch mit einem Freund der Familie Wu, dem inzwischen verstorbenen Wiener Musikkritiker Franz Endler. Da sei die Idee aufgekommen, musikalische Gastspiele zu organisieren. Nicht mit einem Orchester, «das wäre zu teuer gewesen, und wir hätten gar nicht gewusst, wie das geht». Aber ein Quartett, kein klassisches, ­sondern Wiener Schrammelmusik: Das schien machbar.

Also mieteten die Wus die Concert Hall in Peking, in der damals erst rund zehn Konzerte pro Jahr gespielt wurden: «Wer einen Anlass durchführen wollte, musste extra Putzgeld bezahlen, weil in den Wochen zwischen den Veranstaltungen immer alles verstaubte.» Aber der Einsatz lohnte sich, das Konzert wurde ein Erfolg, und Jiatong Wu fand das Ganze weit elektrisierender als die Elektrotechnik. Er begann, auch grössere Ensembles zu importieren, das Wiener Strauss-Festival-Orchester etwa; das chinesische Publikum liebte die Walzer, die Polkas, den «Radetzky-Marsch», «das war eine Begeisterung wie bei einem Popkonzert».

Musik ist immer auch Politik

Seither ist viel passiert. Wu Promotion bringt im Wochentakt grosse Namen nach China: Rudolf Buchbinder und ­Mischa Maisky, die Sächsische Staats­kapelle Dresden und die Wiener Philharmoniker – und eben das Lucerne Festival Orchestra. Das chinesische Publikum könne inzwischen durchaus unterscheiden zwischen guten und weniger guten Interpretationen, sagt Jiatong Wu. «Das ist auch für die chinesischen Orchester wichtig: Sie kennen das Ziel.»

Wie weit sind sie denn schon? Wie gut ist das Shanghai Symphony Orchestra, der beste und ehrgeizigste Klangkörper im Land, der sich soeben einen Plattenvertrag bei der Deutschen Grammophon ergattert hat? Wus Antwort kommt schnörkellos: «Im Vergleich zu früher sind sie verdammt gut. Aber bis wirklich ein Spitzenorchester entsteht, dauert es lange. Hundert Jahre vielleicht – oder auch nur fünfzig, weil die Chinesen sehr fleissig sind.»

An der Zürcher Hochschule der Künste sind derzeit 33 chinesische Musikstudierende eingeschrieben.



Nun wurde diese Shanghai Sym­phony nicht erst vorgestern gegründet. Nächstes Jahr feiert sie ihr 140-jähriges Bestehen, wobei ihre Geschichte geprägt war von allerlei Umstrukturierungen, Umbenennungen, Neuanfängen. Die Beziehungen zum Westen waren mal eng, mal inexistent – je nachdem, was gerade politisch angesagt war. Die Porträts am Zaun vor dem Konzertsaal erinnern daran: an den italienischen Geiger und Dirigenten Arrigo Foa etwa, der bereits 1921 nach Shanghai kam und am Konservatorium Generationen von chinesischen Musikern unterrichtet hat. Oder an den chinesischen Dirigenten Lu Hong’en, der während der Kultur­revolution verfolgt und erst 1979 rehabilitiert wurde.

Was damals galt, gilt bis heute: ­Musikalisch geschieht, was die Politik will. In den Institutionen wie bei den Konzertagenturen sind nach wie vor viele Mitarbeiter Parteimitglieder. Und die Gastspiele der ausländischen Orchester sind nur möglich, weil sie von der ­Regierung gewünscht werden. So sehr, dass man auch finanzielle Unterstützung bietet: Die Shanghai Symphony stellte dem Lucerne Festival Orchestra den Saal gratis zur ­Verfügung, auch die Hotelkosten für die Musiker wurden von chinesischer Seite bezahlt.

Es sind Musiker aus 24 Nationen, die sich jeweils im Sommer für die Luzerner Konzerte treffen. Claudio Abbado, der das LFO 2003 gegründet hat, lud ­dafür Verbündete vom Mahler Chamber Orchestra, den Berliner Philharmonikern oder dem Salzburger Hagen-­Quartett ein. Mit Riccardo Chailly sind Musiker der Mailänder Scala dazugekommen. Die Besetzung ist also im besten Sinne gesamteuropäisch – inklusive der paar Geigerinnen und Geiger aus Japan und Südkorea, die längst überall dazugehören. Dass in Shanghai nun auch drei Chinesen mitspielten, war ­dagegen eine Ausnahme: Sie sind kurzfristig nachgerückt für Musiker, die kein Visum erhalten hatten.

Die pure Masse ist entscheidend

Überhaupt sind chinesische Musiker in den europäischen Orchestern erst sehr spärlich vertreten. Aber das wird sich ändern in den nächsten Jahren, davon ist jeder überzeugt, den man danach fragt. Denn immer mehr Chinesen gehen ins Ausland, um Musik zu studieren; ihr erstes Ziel ist derzeit noch Amerika (und tatsächlich spielen in den US-Orchestern bereits etliche Chinesen). Aber auch das Interesse an europäischen Ausbildungen wächst. In der Schweiz hält sich der Ansturm noch in Grenzen; an der Zürcher Hochschule der Künste sind derzeit 33 chinesische Musikstudierende eingeschrieben. An deutschen Hochschulen ist die Quote teilweise weit höher; in Mainz etwa studieren mittlerweile deutlich mehr Asiaten als Europäer – und die Chinesen sind die Gruppe, die am schnellsten wächst.

Gleichzeitig wird auch die Ausbildung in China zunehmend besser. Neun Konservatorien gibt es im ganzen Land, das sind verblüffend wenige; aber jedes könnte mit seinen Studierenden eine Kleinstadt bevölkern. Genau wie bei den Zuhörern ist es auch hier die pure Masse, die entscheidend ist. In einer 25-Millionen-Stadt wie Shanghai füllt man Konzertsäle selbst dann, wenn sich nur der Bruchteil eines Promille der Menschen für Musik interessiert. Und dass sich unter den 1,38 Milliarden Einwohnern von China Tausende begabterNachwuchsmusiker finden: Davon kann man ausgehen.

Sprung nach Europa

Einer von ihnen ist der 28-jährige Pianist Haochen Zhang, der in Shanghai als ­Solist zum Lucerne Festival Orchestra stösst. Er ist zwar noch längst nicht so berühmt wie Lang Lang oder Yuja Wang – die einzigen beiden chinesischen Pianisten, die eine Weltkarriere gemacht haben. Aber er hat wie sie bei Gary Graffman in den USA studiert, hat ameri­kanische Preise gewonnen und in der Carnegie Hall gespielt. Nun setzt er an zum Sprung nach Europa; im November wird er beim Lucerne Festival am Piano debütieren.

Sehr musikalisch sei er, sagt LFO-­Dirigent Riccardo Chailly über ihn, «und wirklich mutig». Denn der erste gemeinsame Auftritt findet nicht in der Shanghai Symphony Orchestra Hall statt, sondern bei einem Open Air im Gongqing-Park, weit im Norden der Riesenstadt. Schön ist es hier, aber auch feucht und kühl. Viele Musiker wirken ungewohnt mollig, während sie zu optimistischem China-Pop-Sound auf die Bühne kommen – weil sie Windjacken unter ihren Hemden und Fräcken verstecken.

Auch die Zuhörer haben sich warm eingepackt. Rund 3000 sind gekommen, darunter viele Familien. Bis fast vor Ende des Konzerts drängeln sich Verspätete durch die Reihen; der Verkehr ist dicht in Shanghai, man kann Stunden im Stau verbringen. Auch sonst ist es hier – natürlich – unruhiger als im Saal. Die Leute wechseln die Plätze, man redet durchaus nicht nur im Flüsterton, hin und wieder surrt eine Drohne übers Publikum.

Aber das Orchester verschafft sich Gehör, nicht nur dank der brachialen Verstärkung. Das Programm ist massentauglich («Bolero» inklusive), und vor allem in Mozarts Klavierkonzert KV 491 wird schon fast gezaubert. Haochen Zhang spielt, als sei er in einem Kammermusiksaal: flexibel und durchsichtig, stilsicher und geschmeidig. Auch das Orchester klingt subtiler, als es die Bedingungen eigentlich erlauben würden.

Ein fliegender Dirigierstab

Dafür lässt man es dann bei der «Tico-Tico»-Zugabe so richtig knallen. Und plötzlich wird es einem doch etwas schwindlig: Ein europäisch besetztes Schweizer Orchester spielt in China einen südamerikanischen Gassenhauer – da tendiert die musikalische ­Globalisierung ins Groteske. Und man denkt fast wehmütig ­zurück an die schockierend fremde ­Metrowerbung mit der Krabbe.

Aber es gibt auch andere Momente. Solche, in denen sich Europäer und ­Chinesen verstehen im Wissen, dass sie sich eigentlich nicht verstehen. Den schönsten erlebte man im Ravel-Konzert: Da flog Riccardo Chailly mitten in der zweiten «Daphnis et Chloé»-Suite der Taktstock aus der Hand. Er dirigierte weiter, fühlte sich aber sichtlich unbehaglich. So sehr, dass er sich plötzlich zum Publikum umdrehte, das Orchester allein weiterspielen liess und mit ­flehenden Gesten um Hilfe bat. Die Zuhörer reagierten amüsiert, erstaunt – und einer sprang tatsächlich auf, tauchte vors Podium und überreichte den Stab mit allerhöchster Ehrerbietung dem ­Maestro, der sich freundlich bedankte und dann weiterdirigierte. Und ja, das war eine kulturelle Begegnung, die beide Seiten nicht vergessen werden.

Diese Reise wurde finanziert vom Lucerne Festival.

(Redaktion Tamedia)