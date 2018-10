Die Leise mit dem lauten Instrument

«Wir Musiker sind Zigeuner», sagt Zora Slokar. Sie steht auf der Terrasse des Hauses ihrer Eltern in Latterbach und blinzelt in die Morgensonne. Im Hintergrund das Diemtigtal, ihre geliebten Berge, in der Hand das Horn, ihr geliebtes Instrument. Sie legt es nie für lange aus der Hand.

«Ich übe jeden Tag, ich und meine Lippen brauchen das», sagt sie. Das kann auch um Mitternacht sein – oder am Flughafen. Manchmal muss sie sich die Zeit dazu stehlen, ihre beiden Buben sind zwei und vier Jahre alt, sie fordern viel Aufmerksamkeit. Doch gerade jetzt ist alles gut. Zora Slokar wohnt für eine Woche bei den Eltern, die Grosseltern hüten. Am Freitag wird sie mit dem Berner Kammerorchester auftreten. «Ladies First» heisst das Programm, Slokar spielt ein schwieriges und selten aufgeführtes Konzert für Violine und Horn der Komponistin Ethel Smyth.

Spass verloren

Slokar ist die einzige Solohornistin der Schweiz. Sie hat als Solistin in der ganzen Welt gespielt, längere Zeit im Melbourne Symphony Orchestra, in Schweden und Malaysia. Zuletzt war sie Erste Hornistin beim Deutschen Symphonie-Orchester in Berlin. Ein Ritterschlag. Sie gewann letztes Jahr das harte Probespiel als erste Frau überhaupt. Das Spielen im Orchester sei toll gewesen, doch Berlin anstrengend.

Überall Menschen, eine Warteschlange für die Kita, keine Berge. Darum beschlossen sie und ihr Mann – er ist freischaffend und spielt Fagott –, in die Schweiz zurückzukehren. Ins Tessin, wo die 38-Jährige seit 2004 eine Stelle beim Orchestra della Svizzera italiana in Lugano hat. Es ist familientechnisch die beste Stelle. Zum Glück kann sie sich dort immer wieder für internationale Projekte beurlauben lassen.

«Ich weiss nicht, ob ich mit der Geige so weit gekommen wäre.»Zora Slokar

Slokar setzt in der Küche ihrer Eltern Kaffee auf. Sie haben sie immer gefördert. Vater Branimir – er stammt ursprünglich aus Slowenien – ist ein bekannter Posaunist, die Mutter ist eine passionierte Hobbymusikerin, sie spielt Geige. Als Kind auf einem abgelegenen Bauernhof in Heimiswil war es für Zora Slokar normal, dass täglich musiziert wurde. Sie lernte Geige. Spielte gern und gut. Wollte Violinistin werden. Spielte im Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchester.

Dann stand der Romantiker Richard Strauss auf dem Programm. Das war der Wendepunkt. «Das Geigespielen im Orchester hat mir absolut keinen Spass gemacht», erinnert sich Zora Slokar. Es ist auffällig, wie ruhig und gleichzeitig bestimmt sie im Gespräch ist, sie ist keine, die sich die Aufmerksamkeit mit lauter Stimme erkämpfen will. Und dennoch sagt sie jetzt diesen Satz: «Ich wollte, dass man mich hört.» Als eine von vielen Violinistinnen war das unmöglich. Ganz anders das Horn! Es war solistisch, es fiel auf, es war laut, es klang toll. «Da wusste ich: Ich will Horn spielen. Das Horn ist das perfekte Instrument für mich.»

Wettbewerbe gewonnen

Ihr Vater unterstützte sie, besorgte ihr schon in der Woche darauf ein Instrument, wurde ihr erster Lehrer. Zora Slokar war damals knapp 16 Jahre alt. Sie absolvierte daraufhin das Violinstudium in Bern, nahm Hornunterricht bei Markus Ösch und später in der Hochschule bei Thomas Müller. Gewann bald Wettbewerbe. «Ich habe zwar spät mit dem Horn begonnen, aber ich hatte vorher schon eine gute musikalische Ausbildung», sagt sie.

Während ihrer Ausbildung in Köln bei Erich Penzel merkte sie, dass sie mithalten konnte. Es war eine strenge Schule, nur die Besten wurden überhaupt ausgebildet. Ihr Studium führte sie weiter zu Radovan Vlatkovic nach Salzburg und Zürich, wo sie ihr Solistendiplom erhielt. «Ich weiss nicht, ob ich mit der Geige so weit gekommen wäre», sagt sie, «mit der Geige kannst du Tag und Nacht üben, so erreichst du viel. Beim Horn ist das nicht möglich, das würden die Lippen nicht mitmachen.»

Das Horn ist neben der Oboe das wohl schwierigste Instrument überhaupt, niemand spielt es perfekt. Und es spielt in jeder Gattung der Musik eine wichtige Rolle. Sei es bei Sinfonien oder in der Kammermusik. «In der Romantik wird das Horn oft als Seele des Orchesters bezeichnet, kaum ein anderes Instrument hat so viele gefühlvolle Passagen in seiner Stimme.» Zum Beispiel bei Richard Strauss, der bis heute ein Lieblingskomponist von Slokar ist und der auch zwei Hornkonzerte geschrieben hat.

Vielleicht bringt dieser Erfolg manchmal auch Eifersucht mit sich. Als die Hornistin noch in der Probezeit beim Orchestra della Svizzera italiana war, fehlten bei einem wichtigen Konzert plötzlich ihre Noten. Es war Leihmaterial, das auf die Schnelle nicht aufzutreiben war. Slokar spielte aus dem Kopf. Später fand man die Noten zerknüllt in einer Ecke. «Da wollte mir jemand sehr schaden», sagt sie. Wieder sagt sie es ruhig, ohne Groll. Bis heute habe man den Täter nicht finden können.

Es ist ein hartes Business. Doch Zora Slokar hat sich durchgesetzt, vielleicht gerade wegen ihrer leisen Art, die nicht mit Bescheidenheit zu verwechseln ist. «Natürlich muss ich wegen der Kinder zurückstecken», sagt sie. «Aber ich bin dadurch auch produktiver geworden.»

Nun ist die Zigeunerin etwas sesshafter geworden: In der Nähe von Lugano haben sie und ihr Mann ein Haus gekauft. Nah genug, dass man schnell in der Welt ist. Und doch gleich am Fuss der Berge.

Konzert «Ladies First» des Berner Kammerorchesters: Freitag, 26.10., 19.30 Uhr, Yehudi Menuhin Forum, Bern (Konzerteinführung:18.45 Uhr). Infos: www.bko.ch (Berner Zeitung)