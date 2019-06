Blaue Büffel, schwarzes Lachen

Es war, zum Zweiten, eine akustische Zumutung. Der Kunstraum Walcheturm ist zu klein und zu niedrig für eine Musik, die Schergs wilder Sprachkunst gerecht werden will. Was laut ist, wirkt hier rasch einmal zu laut, und sobald die Strukturen eine gewisse Dichte erreichen, hört man nichts mehr von ihnen. Am fassbarsten blieben damit ausgerechnet jene Stücke, in denen Girod letztlich kapituliert hat vor Schergs Texten über Piranda, die Frau mit den schwarzen Augen und dem schwarzen Lachen; in denen er sie rezitieren liess, frei oder im Sprechgesang, solistisch oder kollektiv. Die Instrumente lieferten da nur noch den üppigen oder kargen Rahmen dazu.

Wirklich grossartig waren die entfesselten Improvisationen über rumänische Volksmusik.

Anderes lässt sich nur im Konjunktiv würdigen. Girods stilistische Grenzgänge zwischen Madrigal und Jazz, Chanson und pulsierendem Lärm kämen anderswo ganz anders zur Geltung. Die vokalen und instrumentalen Fähigkeiten der drei Ensembles (Ensemble Grünes Blatt, Vokalensemble Zürich und Ensemble für Neue Musik Zürich), die sich hier unter der Leitung von Peter Siegwart verbündeten, ebenfalls.

Aber zurück in den Indikativ. Denn es gab sie, die grandiosen Momente, der Akustik zum Trotz. In den entfesselten Improvisationen über rumänische Volkslieder vor allem, in denen Irina Ungureanu ihrer phänomenalen Stimme freien Lauf liess. Und auch in Girods leisen Liedern, in denen die Sängerin sich ins Innerste des Klangs zurückzog – bis die blauen Büffel sich wie in einem Traum verflüchtigten.

Wiederholung im Kunstraum Walcheturm, heute Mittwoch, 21. Uhr. Weitere Termine in Luzern, Chur, Freiburg: www.ensemble.ch