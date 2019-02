Vorher leere Kassetten, nachher farbige Pracht: Der Brand von 1951 hat fast alle Stuckatur-Elemente in der Decke des Atriums zerstört. Nun wurden sie rekonstruiert.



Es ist nun wieder, was es früher einmal war, dieses Grand Théâtre, das 1879 mit Rossinis «Guillaume Tell» eröffnet wurde: ein stolzer Bau. Der Genfer Architekt Jacques-Elysée Goss hatte sich an der damals neuen Pariser Opéra Garnier orientiert, und man hätte sein Werk zweifellos in Ehren gehalten – wenn nicht ein Feuer dazwischengekommen wäre. 1951 brannte das Gebäude ab, die Bühne und der Zuschauerraum wurden vollständig zerstört, der Rest arg beschädigt. Ein herber Schlag zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Denn als das Haus 1962 endlich wieder eröffnet wurde, zeigte sich vor allem eines: dass man mit dem originalen Stil nicht viel anfangen konnte.

Originale Zeugen



Restaurieren ist nun mal eine Zeitgeistangelegenheit. In den 1950er-Jahren bedeutete es: modernisieren, möglichst pragmatisch. Auf die alte Pracht konnte man verzichten, Nüchternheit war angesagt. Keine Buntheiten, bitte. Und wo noch Reste der Stuckaturen übrig waren, versteckte man sie hinter Gipsdecken. Die passten besser zum neuen Saal, der eher nach Kino als nach Theater aussieht und mit der von Lämpchen gebildeten «Milchstrasse» an der Decke eine ganz andere, modernere Form von Dekoration erhielt.

Heute geht der Trend wieder in die andere Richtung, nicht nur in Genf. Auch in der Zürcher Tonhalle wird die Zeit gerade optisch ins späte 19. Jahrhundert zurückgedreht. In Genf finden sich, wenn man genau hinschaut, sogar da und dort ein paar Felder mit der originalen Bemalung: Zeugen dafür, wie genau man die Vergangenheit wieder belebt hat.

An manchen Orten musste man sie auch neu herstellen. Die Stuckaturen in der Atriumsdecke etwa wurden beim Brand bis auf ein einziges Geviert zerstört; nach diesem Vorbild wurde der Rest rekonstruiert. Auch der Parkettboden ist neu im alten Stil: Eine Ecke davon sah man auf Fotos aus der Zeit vor dem Brand (die übrigens alle schwarzweiss waren – weshalb die Farben, die man unter dem Grau fand, tatsächlich überraschten).