Die Cellistin tritt an diesem Abend im Duo mit dem Pianisten Kristian Bezuidenhout auf. Auf dem Programm stehen Werke von Franz Schubert, Robert Schuman und Ludwig van Beethoven. Sofort zeigt sich, dass die zwei Solisten eine gemeinsame musikalische Idee verfolgen. Fast symbiotisch begeistert das Duo mit agogischen Feinheiten, getragenen Spannungsbögen und absoluter dynamischer Ausgewogenheit. Der klare, warme Klang von Gabettas Violoncello mischt sich durchwegs mühelos mit jenem des Hammerklaviers, dies auch vollkommen austariert bis weit in die leisesten Piani.

Ebenbürtiger Musikpartner

Die Möglichkeiten, die sich Sol Gabetta auf ihrem Violoncello eröffnen, scheinen endlos. Ihre technische Perfektion äussert sich in lupenreinen Fingerwechseln und Doppelgriffen, gekonnt platzierten Glissandi und einer unerhörten Bandbreite an Vibrati. Ihr Ausdrucksstil ist wunderbar unaufdringlich – oft streicht sie schlicht und unprätentiös, und nur in wenigen wohlgewählten Momenten trägt sie mit einem Vibrato dick auf. Die Leichtigkeit, mit der sie Schumanns «Fünf Stücke im Volkston» gibt, weicht dabei in Beethovens dritter Sonate für Cello und Klavier einer energischen, fesselnden Ernsthaftigkeit.

Die Aufmerksamkeit sei aber auch dem zweiten Musiker auf der Bühne vergönnt. Kristian Bezuidenhout gelingt es spielerisch, auf dem Hammerklavier zwischen der begleitenden und der führenden Rolle zu wechseln. Wenn er führt, tut Bezuidenhout dies ungekünstelt und mit Leichtigkeit. Mit präziser, sorgfältiger Spielweise entlockt er dem historischen Tasteninstrument dabei eine Klangwelt, die sich wunderbar mit jener des Violoncellos zusammenfügt.

Ein Konzertabend also, der einen in absolute Verzückung versetzen konnte. Schade nur, begegnete das Publikum den beiden nicht mit einer entsprechenden Haltung. Die kurzen Pausen zwischen den Sätzen uferten in einem beispiellosen Hustkonzert aus, begleitet von unruhigem Raunen und Flüstern. Gabetta und Bezuidenhout konnten sich eine Reaktion auf dieses Verhalten nicht ganz verkneifen. Ein kurzer Blickaustausch und ein müdes Lächeln genügten aber hierfür – die Profis wissen eben, wie man Contenance wahrt.