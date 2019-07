Was wäre, wenn es die Beatles nie gegeben hätte?

Wer aus Liverpool kommt

Die beste Antwort gibt der «Guardian»-Kritiker Alexis Petridis: Mehrere Stile und Techniken hätten sich ohne die Beatles und ihren Produzenten George Martin erst später entwickelt, wenn überhaupt. Natürlich hat die Band selber von anderen profitiert, den Songschreibern von Motown zum Beispiel, den rhythmisch eleganten Songs von Chuck Berry, den lyrischen Kaskaden von Bob Dylan, den engen Harmonien der Everly Brothers.

Aber die Beatles waren auch die Ersten, die begeistert von ihren Vorbildern erzählten. Und sie haben mit Martin zusammen Trends, Stile und Studiotricks darum so populär gemacht, weil sie damit dermassen Erfolg hatten. Vieles, das die Band und ihr Produzent an der Abbey Road ausprobierten, wurde zum Standard – das automatische Double-Tracking, die sehr nahe platzierten Mikrofone, die rückwärts eingespielten Soli, die ungewöhnlichen Akkordfolgen mit Anleihen an Soul, Folk, Music Hall und Rock ’n’ Roll , die verfremdeten Instrumente, die Anleihen an die elektronische Avantgarde. Und selbst wer die Beatles für überschätzt hält, wird anerkennen, dass nur wenige das Komplexe so einfach und das Einfache so vielfältig haben tönen lassen.

Letztlich leidet «Yesterday», der Film von Danny Boyle und Richard Curtis, an einer eigentümlichen Sprachlosigkeit: Zwar fahren alle Leute auf die Songs ab, die Jack Malik spielt, aber keiner weiss zu sagen, was ihm denn so gefällt. Dabei war blinde Bewunderung genau das, was die Beatles nicht ausstehen konnten. «Wir kommen aus Liverpool», hat George Harrison einmal gesagt, «eine Stadt, die Aufschneider nicht ausstehen kann und in der jeder sich für einen Komiker hält.»

Ab 11. Juli in den Kinos.

Das beste Buch über die Musik der Beatles stammt von Ian MacDonald: «Revolution in the Head. The Beatles’ Records and the Sixties», auf Deutsch unter dem Titel «The Beatles – das Song-Lexikon».