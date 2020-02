Sie spielt die Manikerin, die so viele nervt

Das zumindest gibt uns «Homeland» zu spüren, das amerikanische Remake einer israelischen Serie. Am Sonntag beginnt in den USA die erste Folge der achten und letzten Staffel. Mit der New Yorker Schauspielerin Claire Danes in der Hauptrolle als Carrie Mathison, der hochintelligenten und hochgestörten Agentin. Und obwohl Mathison von einer katastrophalen Situation in die nächste taumelt, ist ihr erspart geblieben, was der Schauspielerin jahrelang widerfuhr: Spott und Hohn, Hasskommentare, Entlassungsforderungen.