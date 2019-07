Netflix – wie lange noch?

Allerdings gibt es eine Sache, die Leusink beunruhigt: «Schauen Sie sich mal den ungeheuren Output von Serien und Filmen an. Schauen Sie sich die Bürotürme an, die hochgezogen wurden, das ist das Teuerste vom Teuren. Wie kann der Streaminganbieter das bezahlen? Mit den Abonnementsgebühren jedenfalls nicht.»

Branchenkenner Andreas Leusink. Foto: Henschel-schauspiel.de

Damit spricht Leusink indirekt die Hauptstrategie von Netflix an: Mehr Filme, mehr Abonnenten, Expansion um jeden Preis. Und die Zahlen geben ihm recht. Die Plattform investiert pro Jahr 1,2 Milliarden Dollar in Technologie und 10 Milliarden Dollar in Inhalte. Die Einnahmen durch Abonnementsgebühren werden dagegen bloss auf 1,4 Milliarden Dollar geschätzt. Der fehlende Rest kommt von den Banken. Und man könnte einigermassen beunruhigt sein, wenn Leusink sagt: «In der Branche kursiert schon lange die Befürchtung, dass Netflix im Grunde eine Riesenblase ist, die jederzeit platzen könnte.»

Kidman, Clooney, Sandler

Dabei gehört es heute zum guten Ton unter Filmschaffenden, dass man auf Netflix präsent ist. In rascher Folge werden Film- und Serienprojekte ankündigt. Meryl Streep und Nicole Kidman tun es, George Clooney tut es, Adam Sandler tut es exklusiv, und selbst die lebende Regielegende Martin Scorsese landete jüngst nicht etwa bei Paramount, sondern beim omnipräsenten Streamingdienst.

Der Grund: Das traditionelle Hollywoodstudio lehnte Scorseses Film «The Irishman» mit Robert De Niro und Al Pacino ab. Zu viele Special Effects, hiess es, zu teuer. Netflix jedoch ging das Risiko ein, diese 140-Millionen-Dollar-Produktion zu stemmen. Und zuletzt holte der Streamingdienst auch Michael Steiners «Wolkenbruch» als ersten Schweizer Spielfilm an Bord. Da fragt man sich: Was macht Netflix für Filmer eigentlich so attraktiv? Und warum spricht kaum jemand von der Konkurrenz?

Wie eine riesige Datenkrake

Andreas Leusink kennt sich aus punkto Verhandlungen mit Netflix. Er war massgeblich daran beteiligt, den aktuellen deutschen Filmpreisgewinner «Gundermann» (ausgezeichnet mit sechs Lolas) bei Netflix unterzubringen, da er Regisseur Andreas Dresen und Drehbuchautorin Laila Stieler vertritt.