Netflix-Rekord für Adam Sandlers Krimikomödie

Trailer zum Film «Murder Mystery». Quelle: Netflix

Das jüngste Produkt dieser Vereinbarung heisst nun «Murder Mystery» und ist eine Krimikomödie, die auf einer Jacht im Mittelmeer spielt. Wie der New Yorker Unterdurchschnitts-Cop Nick Spitz (Sandler) mit seiner Frau Audrey (Jennifer Aniston) dorthin gelangt, entbehrt indes bereits sämtlicher Logik: Man hat im Flugzeug einen mysteriösen Erben (Luke Evans) getroffen, dessen Onkel kurz darauf auf dem Schiff ermordet wird.

Richtig grotesk wird es, als das US-Paar zu Hauptverdächtigen wird, der französische Inspektor (Dany Boon) vor allem damit beschäftigt ist, Rauchringe auszustossen, und man erst dank Audreys ungeahnter Kombinationsfähigkeiten den wirklichen Täter findet.

Wie Hercule Poirot in der Ehekrise

«Murder Mystery», könnte man sagen, ist eine Art Hercule Poirot in der Ehekrise, gefilmt vor malerischer Kulisse, und dieser Mix kommt offenbar an. Der Film von Kyle Newacheck läuft gemäss Netflix so erfolgreich, dass der Streamingdienst ausnahmsweise sogar Zahlen bekannt gegeben hat: 30,9 Millionen Haushalte hätten den Film in den ersten drei Tagen gesehen, erfolgreicher soll noch kein Werk gestartet sein. Das mag man glauben oder nicht; eine Vergleichsbasis unter Netflix-Produktionen existiert jedenfalls nicht.

Eines jedoch ist sicher: Adam Sandler, der vor vier Jahren bemitleidet und belächelt wurde, hat nicht nur seine Karriere wiederbelebt. Er ist mit «Murder Mystery» zum eigentlichen Topshot für anspruchslose Couchpotatoes aufgestiegen.