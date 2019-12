Jöööh-Alarm um Baby Yoda

Dabei drehen beileibe nicht nur «Star Wars»-Fans durch. Das Netz ist voll mit Memes des glubschäugigen Wesens, und selbst vermeintlich seriöse Publikationen wie die NZZ stellen sich mittlerweile die zentrale Frage: «Welcher Designer hat den braunen Wintermantel von Baby Yoda entworfen?»

Okay, das ist als vorweihnächtliches Rätselraten inklusive Kuschelfaktor natürlich nichts weniger als herzerwärmend. Gleichwohl wäre zu beachten: Diesen Baby Yoda gibts noch nirgends zu kaufen, also versprechen Sie Ihren Kleinen keine Weihnachtsgeschenke, die Sie nicht halten können. Was man vorderhand tun kann, ist, bloss der Auflösung zu harren, wer dieses Knuddelding mit den Segelohren eigentlich ist. Eine Babyversion von Meister Yoda? Dessen heimliches Kind? Eine Reinkarnation des mächtigen Wortverdrehers gar? Die letzte Folge von «The Mandalorian» ist für 27. Dezember geplant, in der Schweiz dürfte die Serie voraussichtlich im Frühling 2020 zu sehen sein.