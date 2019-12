Jetzt noch felligeres Fell

In den letzten Tagen der auslaufenden Dekade sieht es danach aus, dass der peinlichste Flop der 2010er-Jahre die Verfilmung des Musicals «Cats» wird. Der Film von Tom Hooper kostete über 100 Millionen Dollar, spielte zum Start am Wochenende in den USA aber nur desaströse 6,5 Millionen Dollar ein. Hinzu kommt eine riesige Welle an wirklich fassungslosen Verrissen, in denen sich die Kritiker fragen, was zum Teufel die Filmemacher denn da nur geritten haben mag. Für besonderen Spott sorgt das Katzenfell, mit dem Stars wie Taylor Swift, Idris Elba und Judi Dench per Computer digital überzogen wurden.

Der Film wurde erst ein paar Stunden vor der Weltpremiere fertig

Weil Hollywood einer der hämischsten Orte auf dem Planeten ist, sorgt nun eine weitere Meldung für viel Schadenfreude. Wie unter anderem die Zeitschrift «Variety» berichtet, hat das Universal-Studio, das «Cats» produziert hat, einen Brief an die amerikanischen Kinobetreiber geschrieben, die «Cats» im Programm haben. Darin wird ihnen mitgeteilt, dass ihnen neue Kopien des Films zugesandt würden, die «einige verbesserte visuelle Effekte» enthalten würden.

Einige verbesserte visuelle Effekte? Das ist schon ein eher unübliches Ereignis, dass ein Studio ein paar Tage nach dem Start schreibt, ups, wir hätten da übrigens noch eine viel bessere Version auf Lager.

Schuld an der Misere ist anscheinend die knappe Postproduktionszeit des Films, weil besonders die «digitale Felltechnologie» die Macher vor grosse Herausforderungen gestellt habe – der Regisseur hatte den Film erst ein paar Stunden vor der Weltpremiere fertig bekommen. Beziehungsweise fast fertig, wie man jetzt erfährt, da es ja noch ein besseres Fell zu geben scheint. Ob es helfen wird? In der Schweiz startet «Cats» am 25. Dezember.