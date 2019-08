James Bond hat jetzt überhaupt keine Zeit mehr

Weltbewegend ist es nicht, dass der nächste Bond-Film «No Time to Die» heissen wird, also «Keine Zeit zum Sterben». Dafür hat Bond ja doch eine auffällige Fixierung auf die Überlistung des Todes, wir erinnern uns an «Tomorrow Never Dies» oder «Die Another Day». Etwas mit Sterben ist immer, aber James Bond wird überleben, das verlangt nur schon die ökonomische Logik. Genau genommen müsste man «No Time to Die» mit «Jetzt ist nicht der Moment zum Sterben» übersetzen, im Sinne von «Wir haben jetzt keine Zeit zu trödeln, hol endlich deine Schuhe». Vielleicht wird der Film bei uns ja einfach «Der Tod kann warten» heissen.