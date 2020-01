«Ich habe Bruno Ganz auf die Erde zurückgeschickt»

Es gibt einen neuen Film von Wim Wenders, in 3-D und wunderbaren Farben. Aber Premiere hat er nicht im Kino, sondern in der Fondation Beyeler, anlässlich der Eröffnung der grossen Edward-Hopper-Ausstellung. Der Regisseur von «Der Himmel über Berlin» und «Paris, Texas» gibt darin den Gemälden des US-Malers ein eigenes Leben. Hoppers Einfluss auf das Werk von Wenders ist gross, seit dem Spielfilm «Der amerikanische Freund» (1977) lässt er sich davon inspirieren. In der Hauptrolle damals: der im Februar 2019 verstorbene Bruno Ganz.