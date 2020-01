Hitlers Mann am Bosporus

Davon erfuhr Bazna aber erst nach dem Krieg, als er tatsächlich wegen der Blüten aufgeflogen war, und zwar in Istanbul. Auch davon erzählt er in seinen Erinnerungen mit dem Titel «Ich war Cicero». Aufgezeichnet hat sie der deutsche Autor Hans Nogly in München, zuerst für die Illustrierte «Revue». Das Buch erschien 1964. Der erste Satz dieser Autobiografie klingt wie ein Bekenntnis: «Meine Lebensgier war unersättlich.» Und Bazna erzählt auf 320 Seiten, was ihn bewegte: «Genuss, Geld, geheime Macht.» Er beschreibt sich als «hässlich», klein, mit klobiger Nase, «bäurisch und auf den ersten Blick unbeholfen». Aber er liebte die Frauen, viele Frauen – zu viele für das türkische Leinwandepos, das sich sittsam auf eine einzige Liebesgeschichte beschränkt.

Vom Balkan geflüchtet

Als Elyesa, in der Türkei Ilyas genannt, in Pristina geboren wurde, gehörte seine Heimat noch zum Osmanischen Reich. Als das ab 1912 in den Balkankriegen zerfiel, strömten Millionen Flüchtlinge Richtung Süden. Auch Baznas Familie flüchtete, erst nach Thessaloniki, dann nach Istanbul. Das Reich schrumpfte, «und bei jedem Ortswechsel verlor mein Vater Vermögen, Grund und Boden».

Wie grausam Krieg sein kann, hatte Bazna auf dem Balkan erlebt. Dass ihn deshalb die Angst plagte, ein neuer Krieg könnte die Türkei erreichen, dürfte also stimmen. Er war als ehemaliger osmanischer Bürger nun Türke, und er fürchtete, Istanbul, seine neue Heimat, könnte von den Deutschen zerstört werden. Bazna nahm später für sich in Anspruch, mit seinem Geheimnisverrat den alliierten Plan vereitelt zu haben, die Türkei schon 1944 zum Kriegseintritt zu bewegen. Weil er den Deutschen auch verriet, was die Briten mit den Türken besprachen. Die Türken schlossen sich den Alliierten erst im Februar 1945 an.

Anfangs misstrauen die Deutschen in Ankara dem Agenten. Aber Bazna überzeugt Ludwig Carl Moyzisch, Mitarbeiter des Reichssicherheitshauptamtes in Berlin, SS-Obersturmbannführer, der in Ankara als harmloser Handelsattaché geführt wird. Moyzisch ist ehrgeizig, und als Cicero Dokumente liefert, die Ort und Zeitpunkt eines Bombardements auf dem Balkan exakt benennen, sagt er dem Spion, Hitler werde ihm nach dem Krieg eine Villa schenken. Ciceros Papiere machen in Berlin Eindruck. Bei Aussenminister Joachim von Ribbentrop und bei Adolf Hitler.

Der Meisterspion hortet seinen Lohn der Angst unter dem Teppich seines Dienstbotenzimmers. 300'000 britische Pfund liegen unter seinen Füssen. «Es gab mir ein Gefühl von höchstem Triumph, darüber hinzuschreiten, in der devoten Haltung eines treuen Dieners meines Herrn, Seiner Exzellenz des britischen Botschafters Sir Hughe Knatchbull-Hugessen.» Das ist sein Motiv: der Triumph des kleinen Mannes über ein Imperium, verkörpert durch dessen Vertreter, dem er ein heisses Bad richtet.