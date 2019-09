Wo Mensch und Natur eins werden

Der Trailer. Video: Ascot Elite

Der Spielfilm «Bruno Manser» kommt also zur richtigen Zeit. Die Geschichte beginnt 1984 in Malaysia, als Manser zu einer Suche aufbricht nach dem ursprünglichen Leben und auf den nomadischen Stamm der Penan trifft, deren Lebensraum durch die Abholzung des Urwalds bedroht wird. Sie arbeitet sich durch die 90er-Jahre, während deren Manser in der Schweiz im Büro für den Bruno-Manser-Fonds wirkt und für einen Importstopp von Tropenholz lobbyiert. Sie endet 2000, als Manser nicht mehr aus Sarawak zurückkehrt, dem malaysischen Teil der Insel Borneo.

Man muss vielleicht vorausschicken, dass hier mit einer zünftigen Gefühlskelle angerichtet wird. Es ist deshalb nicht allzu viel zeitgemässe Skepsis gegenüber einem Weissen zu erwarten, der sein Leben dem Kampf für irgendein Urvolk am anderen Ende der Welt verschrieb. Es kommt schon mal vor, dass jemand Manser die moralische Überlegenheit vorhält. Aber es ist auch nicht so, dass die Filmemacher ihre künstlerischen Entscheidungen bezüglich des Widerspruchs reflektieren würden, dass hier eine westliche Equipe in den Dschungel einfällt, um das Wort für die Bedrängten zu ergreifen.

Bruno Manser während seiner Zeit auf Borneo. Foto: Keystone

Sie müssen das aber gar nicht gross tun, weil der Film glaubhaft machen kann, dass die Penan für sich selber reden. Gedreht wurde im indonesischen Teil Borneos, die Indigenen wurden besetzt mit echten Penan-Waldnomaden. Wir hören fasziniert ihrem Singsang zu, auch dem Manser-Darsteller Sven Schelker nimmt man ab, dass er ihre Sprache spricht. Er trägt Mansers grässlichen Pagenschnitt und die Drahtbrille, er benutzt Buschmesser und Blasrohr. Er ist sozusagen bis in die Brustwarzen Bruno Manser geworden – eine echte Leistung.