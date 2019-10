Sie spielte Gotthelfs Vreneli – dann ging es fast bis nach Hollywood

Eine Frau mit brennenden Fackeln in den Händen tanzt auf dem Tisch. Zu den Klängen von Chatschaturjans Säbeltanz vollführt sie laszive Bewegungen. Die sowjetischen Funktionäre rund um den Tisch saugen den Anblick förmlich mit den Augen auf.

Die Tänzerin ist die Sekretärin des Westberliner Coca-Cola-Direktors, der die erzkapitalistische Brühe auch in der kommunistischen Ostzone vertreiben will und dabei auf «Sex sells» setzt.

Legendärer Tanz auf dem Tisch: Lilo Pulver in «One, Two, Three» von Billy Wilder. Foto: ddp images/Capital Pictures

Die Frau ist 32, als die Szene gedreht wird. Man schreibt das Jahr 1961, mitten im Kalten Krieg. Liselotte Pulver, von ihren Berner Eltern «d Lise» genannt, erhält am Set Regieanweisungen von Billy Wilder, der als Jude in der Nazizeit in die USA emigrierte und nun in der alten Heimat Berlin eine der temporeichsten und witzigsten Filmkomödien realisiert.