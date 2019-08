Bruce Springsteen kommt aus Pakistan

In der Schule kommt Javed mit der Musik von Bruce Springsteen in Kontakt; der indische Mitschüler Roops, der sein Freund wird, hat ihm Kassetten ausgeliehen. Javed kann nicht glauben, dass ein singender Amerikaner ihm etwas über sein Pakistani-in-England-Dasein erzählen kann. Er ist von Springsteens Stücken überwältigt – der Musik, der Stimme, den Texten.

Wenn Springsteen über die Arbeit singt, die er hasst, über die Leute um ihn herum, die ihn nicht verstehen, über seinen Wunsch, der Enge der Normalität zu entkommen, erkennt sich Javed wieder. In der Trostlosigkeit von Luton, bedrückt durch die Armut der Familie und den täglichen Aggressionen der rechtsextremen National Front, findet der schüchterne Junge zu seiner Identität, indem er sich eine fremde aneignet.

Achtung, Kitsch

Aus dieser Kombination von Kontrasten – ein amerikanischer Held, ein pakistanischer Verlierer und sein überstrenger Vater in einer englischen Kleinstadt – bezieht der Film Energie, Dramatik und Humor. Zwischendurch trüben Kitsch und Pathos die Sicht. Ein paar musicalhafte Szenen bestätigen, was der Regisseurin Gurinder Chadha schon mit «Bride and Prejudice» passierte, dass sie das Musicalgenre nicht beherrscht, dass sie die Gefühle banalisiert.

Dass sich Gurinder Chadha mit den Problemen junger Asiaten in England so gut auskennt, ergibt sich aus ihrer Biografie. Chadha wurde 1960 in Nairobi geboren, ihre Familie gehörte zur indischen Diaspora. Schon als Zweijährige kam sie nach England und wuchs in der Londoner Vorstadt Southall auf. Mit der Komödie «Bend it Like Beckham» wurde sie berühmt, der Film über eine indische, fussballspielende junge Frau variiert das zentrale Thema der Regisseurin: Die Identitätsdiffusion junger Inder in England zwischen unvereinbaren Kulturen.

Javed inspiriert sich an einem amerikanischen Musiker, der ihn auffordert, sich selber zu sein.

In «Blinded by the Light» wird das Thema exemplarisch dekliniert, in einer Komödie zwar, die aber die Enge jener Zeit und die rechtsextreme Bedrohung nicht weglächelt. Javeds Familie bleibt arm, der Sohn gibt jedes verdiente Pfund dem Vater ab. Dieser ist stolz und intelligent, muss aber in der Autofabrik Vauxhall subalterne Arbeiten erledigen. Als er seine Stelle verliert, verbittert er noch mehr, und auch das bekommen seine Frau und Kinder zu spüren.