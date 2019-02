Der amerikanische Regisseur Woody Allen (83) zieht gegen die Filmproduktionsgesellschaft Amazon Studios wegen Vertragsbruchs vor Gericht. Der vierfache Oscar-Preisträger habe die Klage mit Schadenersatzforderungen in Höhe von 68 Millionen Dollar am Donnerstag in New York eingereicht, wie die Filmbranchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Freitag berichteten.