Dass der moderne Mensch, nachdem er am Abend aufgeräumt und sich hingesetzt hat, noch einen fünfeinhalbstündigen Dokumentarfilm aus dem Irak schauen möchte, ist unwahrscheinlich. Für so etwas hat er nun wirklich keine Zeit, selbst wenn «Homeland (Iraq Year Zero)» von Abbas Fahdel durchaus spannend klingt. Der Regisseur dokumentiert darin den Alltag einer irakischen Familie vor und nach der amerikanischen Invasion von 2003 und gewann damit unter anderem den Hauptpreis am Visions du Réel 2015.