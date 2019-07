Der Trailer. Video: Youtube

In der «regenerativen Landwirtschaft» fokussiert man auf darauf, die Böden gesund zu halten – mit grösstmöglicher Diversität. Dazu gehören nicht nur Pflanzen, sondern auch Tiere in und um den Hof, inklusive Wildtiere. Ziel sei es, ein natürliches Ökosystem zu imitieren, das sich selbst regeneriert und reguliert, durch Vielfalt. Die Nahrungsmittel, die in dieser Umgebung und in diesen Böden wachsen, sollen so schmecken wie von der Natur vorgesehen. Diese Methode der Landwirtschaft gehe weiter als die biologische. «Wir müssen über Bio hinausgehen», ist Chester überzeugt.

Die vielen Plagen auf dem Hof

Doch ein selbst arbeitendes Ökosystem aufzubauen ist mit regelmässigen Katastrophen verbunden. Jeder Erfolg ist zugleich die Grundlage der nächsten Plage. Wachsen die ersten Früchte, werden sie von Vogelscharen zerpflückt. Koyoten reissen die Hühner zu Dutzenden, es folgt eine Dürre, dann kommen gierige Erdhörnchen, dann eine Läuseplage, eine Algenplage und eine Schneckenplage.

Auch in der Beziehung der Chesters begannen die Krisen. Als ihr Mentor und Biodynamikberater Alan York an Krebs starb, habe sich die Familie an einem Tiefpunkt befunden, so Chester. Er und seine Frau besuchten eine Paartherapie, zusammen mit den Angestellten trauerten sie um Alan. Und auf wundersame Weise scheint die Farm ihren Rhythmus zu finden. Die Enten fressen die Schnecken, die Kojoten jagen die Erdhörnchen. Und die Menschen lernen dazu.