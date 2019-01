Nun könnte man sich fragen: Warum wird eigentlich nicht Dexter Fletcher als Regisseur geführt? Der Grund: Das Regelwerk der Directors Guild of America (DGA) verbietet es. Die Gewerkschaftsvereinigung hatte in den Siebzigerjahren beschlossen, dass grundsätzlich nur ein Regisseur pro Film genannt werden darf. Man wollte damit verhindern, dass Schauspieler oder Produzenten Gefälligkeitsnennungen erhalten. Wer über 50 Prozent eines Films gedreht hat, ist laut DGA der Regisseur. Aufgrund dieser Regelung kam es jedoch in der Filmgeschichte immer wieder zu absonderlichen Vorfällen. Eine Auswahl in der Bildstrecke.