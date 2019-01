Zerbrechlichkeit ist das Schlagwort. Die Welt ist fragil, Systeme und gesellschaftliche Zustände sind es und nicht zuletzt wir Menschen. Thomas Burkhalter, Musikethnologe und Gründer des international tätigen und in Bern stationierten Musiknetzwerks Norient.com, hat das am eigenen Leib erfahren. Er kam mit seinen Projekten und Engagements an eine Belastungsgrenze.