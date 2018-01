Und Voldemort sprach: «Avada Kedavra!»

Spätestens seit dem Erfolg von «Fifty Shades of Grey» sollte man Fanfiction ernst nehmen. Einst wurde belächelt, wenn Freunde einer Serie oder Buchreihe Lücken füllten, Geschichten weiterspannen. Heute ist Fanfiction ein kulturelles Phänomen – Studios grasen Foren nach Verfilmbarem ab, Amazon hat eine eigene Publikationsplattform geschaffen, gelungene Projekte sorgen für Aufsehen. Wie dieser Tage «Voldemort – Herkunft des Erben».

Der 52-minütige Film erzählt, wie aus dem talentierten Zauberer und Hogwarts-Schüler Tom Riddle der böse Lord Voldemort aus der «Harry Potter»-Reihe wurde. Vier Tage nach der Veröffentlichung auf Youtube wurde der Fanstreifen bereits siebeneinhalb Millionen Mal angeklickt.

Dabei wäre aus dem Film beinahe nichts geworden. Die vier Italiener Gianmaria Pezzato, Davide Panizza, Stefano Prestia und Simone Panza starteten das Projekt 2016 mit einer Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter. Doch schon wenig später schalteten sich Warner Brothers ein – die Lizenzträger der «Harry Potter»-Franchise – und schoben den Riegel vor. Panizza und seine Kollegen konnten sich zwar mit dem Studio einigen, dürfen aber mit «Voldemort» keinen Gewinn erzielen.

Beeindruckende Spezialeffekte

Protagonistin des Films ist Grisha McLaggan, eine nicht kanonische Figur aus dem «Harry Potter»-Universum. Sie ist Erbin des Hauses Gryffindor und einstige Schulkollegin von Tom Riddle und versucht, dessen Aufstieg zu Lord Voldemort aufzuhalten. McLaggan wird festgenommen, als sie versucht, Tom Riddles Tagebuch von russischen Autoren zu stehlen. Während des folgenden Verhörs und durch eine Reihe von Rückblicken erfahren wir dann, wie Tom Riddle zusehends von Machtfantasien getrieben ist. Und wie er später mit dem Todesfluch «Avada Kedavra» seinen ersten Mord begeht, um an Helga Hufflepuffs Becher und an Salazar Slytherins Medaillon zu kommen. Becher und Medaillon sollten Fans von «Harry Potter» eingängig bekannt sein, handelt es sich doch um zwei von Voldemorts Horcruxes – Objekten also, die Teile seiner Seele beinhalten und so seine Unsterblichkeit garantieren sollen.

«Voldemort» lässt sich durchaus sehen. Kostüme, Settings und vor allem die Spezialeffekte sind für einen Fanfilm von verblüffend guter Qualität. Stimmung und Bildsprache erinnern bald an die originalen «Harry Potter»-Filme. Anderes hingegen ist weniger gelungen. Die englische Synchronisation etwa, welche sich gestelzt anhört. Oder die Dialoge, die oft langatmig und arg plump daherkommen («The four of you? Slow down, let’s talk about Riddle.»).

Veritaserum intravenös? Nicht doch!

Potter-Fans scheint all dies egal zu sein, von ihnen erhält «Voldemort» weitgehend gute Noten. Und wenn, dann gäbe es in ihren Augen ganz anderes zu kritisieren. Zum Beispiel, dass Grisha im Verhör das Veritaserum kanülenweise und intravenös verabreicht bekommt. Wo das Wahrheitsserum doch eingeflösst wird. Und drei Tropfen eigentlich schon reichen. Das weiss doch jeder! (Tages-Anzeiger)