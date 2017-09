US-Schauspieler Harry Dean Stanton ist tot

Der US-Schauspieler Harry Dean Stanton ist am Freitag im Alter von 91 Jahren gestorben. Er sei friedlich im Cedars-Sinai Krankenhaus in Los Angeles entschlafen, berichtete das Promi-Portal «TMZ».

Stanton begann seine Filmkarriere in den 50er-Jahren, zunächst mit Nebenrollen in Western. Eine seiner Hauptrollen war unter anderem in «Paris, Texas» von Wim Wenders. Auch Rollen in «Der Pate – Teil II» oder «Pretty in Pink» gehören zu seiner Biografie. Zudem gehörte er zum Cast von «Repo Man», «Cool Hand Luke», «Alien», «Wild at Heart» und «Twin Peaks». Über 60 Jahre war Stanton als Schauspieler aktiv – bis zuletzt. Seinen letzten Auftritt auf der Leindwand wird er im Film «Lucky» haben, der Ende des Monats in den US-Kinos startet.

Stanton war auch ein talentierter Musiker, spielte Gitarre und sang. Über Jahre trat er mit The Harry Dean Stanton Band auf. Wie «TMZ» schreibt, war Stanton sein lebenlang Jungeselle.

(foa/sda)