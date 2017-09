Trotzig der Blindheit entgegen

Nicht selten steht in den abschliessenden Artikeln zum Filmfestival von Cannes zu lesen, die besten Filme seien nicht im Hauptwettbewerb, sondern in den Nebensektionen zu sehen gewesen. Heuer waren diese Artikel fast ausnahmslos mit einem Bild verziert, auf dem eine junge, lehmbeschmierte Amazone am Strand mit einer Flinte auf die Zuschauer zielt: Es die erstmalig auftretende Schauspielerin Noée Abita im Film «Ava», der in der «Semaine de la critique» gezeigt wurde.

Die 13-jährige Ava erfährt im Verlauf ihrer Ferien am Meer, dass sie aufgrund eines genetischen Defekts schneller erblinden wird als erwartet. Dieser drohende Verlust des Augenlichts ist allerdings nur eine von vielen Veränderungen, die Ava verspürt: Sie merkt, dass sie erwachsen wird; sie will sich von ihrer Familie emanzipieren; und sie will das andere Geschlecht entdecken. Das alles soll geschehen, bevor die Welt um sie herum verblasst.

Ein Hund als schwarzer Fleck

Diese Geschichte allein wäre wohl dramatisch genug, um einen abendfüllenden Film zu tragen, aber in «Ava» wird die Story nicht nur erzählt, sondern es wird geschildert, bebildert und illustriert. Von der ersten Einstellung an dominieren starke visuelle Eindrücke den gesamten Film. Die an der Pariser Filmschule La Fémis als Drehbuchautorin ausgebildete Léa Mysius hat einen ausgeprägten Sinn für Licht, Formen und Farben.

«Der Film wird zwar dunkler, aber ganz sicher nicht düsterer! Ava ­entdeckt immerhin Liebe und ­Geborgenheit.»Regisseurin Léa Mysius

Gleich zu Beginn überrascht uns ein durchkomponiertes, sonnendurchtränktes Tableau mit vielen Badegästen am Strand. In diese Szenerie mischt sich ein schwarzer Hund, der sich zu Ava gesellt. Die Regisseurin bestätigt im Interview: «Der Hund ist ein erster schwarzer Fleck, der ins Bild gerät. Er funktioniert als eine Ankündigung der Blindheit; aber wird für Ava auch der Schlüssel sein zu ganz anderen Erfahrungen.»

Von hell zu fahl

Analog zur Perspektive der weiblichen Hauptfigur weicht die strahlende Helligkeit der ersten Einstellungen im Verlauf des Films einer zunehmend fahleren Farbpalette. Doch ganz so einfach ist das nicht, betont Léa Mysius: «Der Film wird zwar dunkler, aber ganz sicher nicht düsterer! Ava entdeckt immerhin Liebe und Geborgenheit.» Diese Bewegung verläuft nicht gradlinig – dazwischen stehen etliche Szenen, in denen Ava ihre Lebenslust und ihre Angst vor der einbrechenden Dunkelheit auf aberwitzige Arten auslebt – als Amazone etwa, wie eingangs beschrieben. Dabei befreit sich der Film bewusst von jeglichem Realismus.

In ihrer kraftvollen Bildsprache erzählt Mysius zugleich von den unsicheren Gefühlen beim Erwachsenwerden und vom ungestümen Willen, mit den schwächelnden Augen möglichst viel von allem einzufangen, so lange es noch geht. Aus dem drohenden Sehverlust ergibt sich ein visueller Drang zum Ablegen der Unschuld, der letztlich grosses Kino ausmacht.

Der Film läuft im Kino.