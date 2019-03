Man rechnete im Vorfeld vorsichtig mit 80 bis 100 Millionen Dollar, die «Captain Marvel» in den USA am Startwochenende einspielen könnte. Damit wäre der Film von Anna Boden und Ryan Fleck etwa auf Augenhöhe mit «Wonder Woman» (2017) von der Konkurrenz DC gewesen. Doch die Analysten haben sich – im positiven Sinn – getäuscht: Der erste Film des Marvel Cinematic Universe mit weiblicher Titelfigur hat in den USA satte 153 Millionen Dollar eingespielt. Das ist mit Abstand das beste Startergebnis des Jahres.