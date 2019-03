Wenn Spielberg übers Hollywood-Business spricht, schrieb die «New York Times», dann hört man zu und widerspricht nicht. «Filme, die symbolisch qualifiziert sind, weil sie kurze Zeit in einigen Kinos liefen, sollten nicht für die Oscars zugelassen werden», sagte der Regisseur. Nun aber mehren sich Gegenstimmen, auch in der Academy. Mit gutem Grund: Netflix hat zuletzt reihenweise Autorenfilmer wie die Coen Brothers oder Martin Scorsese an Bord geholt, die zum Teil bei traditionellen Filmstudios abgeblitzt sind. Der Streamingdienst ist zu einem valablen Arbeitgeber in Hollywood geworden. Und während das traditionelle Hollywood mehrheitlich verwaltet, eilt Netflix mit ambitionierten Filmen von Erfolg zu Erfolg und räumt an Festivals immer mehr Preise ab, sofern man denn zugelassen wird.

Vom Pionier zum Bremsklotz

Was Spielberg bewogen hat, vom einstigen Pionier zum Oscar-Bremsklotz und potenziellen Preisverhinderer zu mutieren – es ist nicht nachvollziehbar. Ob er sich nochmals durchsetzt, scheint fraglich. Zahlreiche Academy-Mitglieder haben sich bereits gegen ihn ausgesprochen.

Eine, die noch nichts gesagt hat, ist die dänische Oscarpreisträgerin Susanne Bier. Sie sitzt im Board of Governors (wo je drei Vertreter pro Kategorie zugelassen sind) neben Spielberg und hat jüngst mit «Bird Box» ihren ersten Film für Netflix gedreht. Dass sie für eine Regeländerung stimmt, ist unwahrscheinlich. Die Lage scheint klar: Spielberg gehört zur schwindenden Fraktion der puritanischen Saurier. Und die müssen nun mitansehen, wie Netflix und seine Supporter immer stärker werden.