Der US-Regisseur Stanley Donen, dem die berühmte Tanz- und Gesangszene von Gene Kelly im Regen zu verdanken ist, ist tot. Der Regisseur von «Singin' in the Rain» starb am Donnerstag im Alter von 94 Jahren in New York, wie einer seiner Söhne am Samstag der Zeitung «Chicago Tribune» sagte. Donen, der viele Musical-Filme drehte, galt als einer der letzten Vertreter der Goldenen Ära Hollywoods bis Ende der 50er Jahre.