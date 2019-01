Amy Adams, Jahrgang 1974, steht an einem Punkt in ihrer Karriere, an dem Schauspielerinnen in Hollywood nach wie vor gerne zugunsten jüngerer Kolleginnen aussortiert werden – so circa aus dem Jahrgang 1994.

Dass der alte Sexismus der amerikanischen Filmindustrie langsam zu bröckeln beginnt, ist aber Darstellerinnen wie ihr zu verdanken, die gerade wegen ihrer 44 Jahre Frauenrollen abdecken, die nicht bloss als hübsche Nebenfigur gedacht sind. Das zeigt sich bei den Golden Globes, den wichtigsten Filmpreisen neben den Oscars, die am Sonntag in Beverly Hills vergeben werden. Amy Adams ist gleich zweimal nominiert. Erstens für ihren Auftritt in der Tragikomödie «Vice», einem Porträt über den ehemaligen US-Vizepräsidenten Dick Cheney. Adams spielt dessen Ehefrau Lynne, eine moderne Version der intriganten Lady Macbeth.