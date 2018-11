Sie beherrscht das Spiel der Verführung

Sie rutscht auf die Kante des Samtsofas, kneift die Augen zusammen und sagt mit verschwörerischer Miene: «Wussten Sie, dass die meisten Frauen die falsche BH-Grösse tragen?» Um den Oberkörper zu weit und das Körbchen zu klein, das habe sie bei den Anproben gelernt. Schade sei das auch, weil das ungeliebte Fett am Rücken, das bei einem gutsitzenden BH überquelle, eigentlich gar kein Fett, sondern Brustgewebe sei. «Bei einem guten BH lässt sich das nach vorne ins Körbchen schieben. Get it up, baby, get it up!»