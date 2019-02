«Vice» schafft es dafür, eine Machtstrategie zu entlarven, die grosse Wirksamkeit entfaltet hat. Es ist die Beschwörung der bösen Energie, die die tatsächlichen Unverschämtheiten und Selbstbereicherungen der Politiker überdeckt, weil alle nur dunkle Mächte am Spiel sehen: Es nützt, wenn die Wähler in Kategorien von Mythos und Verschwörung denken, weil man so Ruhe hat, um ganz konkrete Drecksgeschäfte voranzubringen. Steve Bannon hat die Methode einmal in ein Zitat gepackt, das berüchtigt wurde: «Finsternis ist gut. Dick Cheney, Darth Vader. Satan. Das ist Macht.»

«Es gab mal eine Schnittfassung, in der wir das Zitat von Bannon an den Anfang gestellt hatten», sagt McKay, «aber ich fand dann doch, dass es etwas zu explizit gewesen wäre.» Trotzdem handelt «Vice» genau von dieser Unscheinbarkeit des Teuflischen. «Wenn man sich all die Schreckensherrscher der Geschichte anschaut, haben sie immer eine andere Seite, eine dümmliche, durchschnittliche Seite. Stalin lachte wie ein gütiger Onkel. Die Finsternis zieht sie an, weil sie so normal sind.»

Adam McKay hält Taktiker wie Dick Cheney und Steve Bannon für «Knalltüten vom extremen Rand»; solche Typen seien jetzt daran, die Macht zu übernehmen. Seine Groteske ist für acht Oscars nominiert und stellt viele Bezüge zu heute her: alternative Fakten, Propagandarhetorik, gierige Selbstbedienungsmentalität, eine gespaltene Nation.

Bush als Cowboy-Metapher

McKay erwähnt den US-Linguisten George Lakoff, der soziales Verhalten dadurch erklärt, dass wir uns Komplexitäten über Metaphern erklären. Bei George W. Bush sei das eine Vaterfigur mit Cowboy-Hut gewesen, die den Menschen erzählte, dass man auf eigene Faust handeln muss. Sieht sich McKay als popkultureller Aufklärer? «‹Vice› sagt dem Publikum: ‹Sorgt euch nicht, hier läuft kein staubiges Biopic, wir werden alles auf den Kopf stellen und die Form vögeln, weil die Story einfach zu verrückt ist.›»