Das Bild des Sandwichs steht längst stellvertretend für das Desaster am Fyre-Festival. Glaubt man dem Dokumentarfilm «Fyre: The Greatest Party That Never Happened», der seit Freitag auf Netflix zu sehen ist, dann war dieses auch der endgültige Grund für den Abbruch der Veranstaltung, bevor sie richtig begonnen hatte.

The dinner that @fyrefestival promised us was catered by Steven Starr is literally bread, cheese, and salad with dressing. #fyrefestivalpic.twitter.com/I8d0UlSNbd — Trevor DeHaas (@trev4president) 28. April 2017

Essen, das instagrammable ist (und schmeckt)? Fehlanzeige, wie das Bild eines Festivalbesuchers zeigt. Quelle: Twitter

Das Luxusfestival wurde vom brillanten Verkäufer Billy McFarland, einem sogenannten Tech Entrepreneur, und dem alternden Rapper Ja Rule initiiert. Sie verkauften das Festival als Wunschtraum, den sich nur die reichen Kinder leisten können. Influencer und Supermodels wie Kendall Jenner liessen sich für einen aufwendig inszenierten Werbefilm einspannen, was bereits reichte, dass die horrend teuren Tickets rasch ausverkauft waren. Schöne Leute, grossartige Musik und eine atemberaubende Landschaft auf einer Privatinsel, die einst dem Drogenbaron Pablo Escobar gehörte – was will man mehr?

Die Antworten sind ganz einfach: Toiletten beispielsweise. Trinkwasser auch. Oder einen trockenen Ort zum Schlafen. An jeglicher funktionierender Infrastruktur mangelte es, als die noch frohgemuten Besucher auf der Insel, die natürlich keine Privatinsel war, von Miami her eintrafen. Bevor das Chaos ausbrach.

Kein Mitleid mit den betrogenen Rich Kids

Es ist beim Schauen des Dokumentarfilms das Naheliegendste, Schadenfreude zu bekunden. Und sich nochmals darüber lustig zu machen, wie diese Rich Kids, die den Besuch des Festivals auch als sozialdarwinistische Geste gegen die Loser daheim in ihrem traurigen Alltag verstanden, gestrandet sind. Und natürlich: Mitgefühl muss man für sie nicht empfinden, auch nicht für den scharlatanähnlichen Billy McFarland, der letzten Herbst wegen betrügerischer Geschäfte zu sechs Jahren Haft verurteilt worden ist. Mitgefühl gibts nur für die einheimischen Arbeiter, die noch immer auf ihr hart erarbeitetes Geld warten.

Der Fall des Fyre-Festival, der neben dem Netflix-Film auch in einer Dokumentation des Streamingkonkurrenten Hulu behandelt wird, legt auch die Leere der Influencer-Kultur offen – die fähig ist, von Investoren Millionen von Dollars an Land zu ziehen. Und zu verbrennen.