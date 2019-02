Der mehrfach für einen Oscar nominierte britische Schauspieler Albert Finney («Erin Brockovich») ist tot. Ein Sprecher seiner Familie erklärte der Nachrichtenagentur PA, der 82-Jährige sei nach kurzer Krankheit friedlich eingeschlafen.

Die Familie bat darum, dass ihre Privatsphäre gewahrt werde. Es sei eine traurige Zeit. 2011 hatte Finney berichtet, er habe eine Krebserkrankung überstanden.

Er galt als einer der vielseitigsten britischen Schauspieler, sowohl auf der Bühne wie im Kino. Mit seiner kräftigen Statur und nicht minder kräftigen Stimme in den 1960er Jahren zu den bekanntesten Charakterdarstellern Grossbritanniens.

Albert Finney, 1936 in Salford geboren, wuchs als Sohn eines Buchmachers auf und spielte in frühen Jahren zahlreiche Shakespeare-Stücke auf Londons Theaterbühnen. Im Kino feierte er den Durchbruch als «angry young man» in «Saturday Night and Sunday Morning» (1960). Ein Jahr später wurde Finney die Hauptrolle im Leinwandepos «Lawrence of Arabia» angeboten, doch er lehnte ab. Die Rolle ging an Peter O’Toole.