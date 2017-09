Savoir-vivre für unterwegs

Gleich zu Beginn werden die Verhältnisse geklärt: Anne (Diane Lane), die unauffällige Ehefrau eines US-Filmproduzenten (Michael Lockwood), knipst Fotos vom Frühstück in Cannes, während ihr Mann ununterbrochen am Telefon hängt.

Der Kaffee wird kalt, die Beziehung ist es längst, Anne fühlt sich allein. Statt mit ihrem Mann in den nächsten Jet zu steigen, nimmt sie das Angebot des befreundeten Jacques (Arnaud Viard) an und lässt sich von ihm nach Paris fahren.

Wie im Schlaraffenland

Anne ist zwar wohlhabend, aber keineswegs glücklich verheiratet. Persönliche Schicksale, Resignation, aber auch ein kreativer Drang sind ihr anzusehen. Auch der charmante Franzose Jacques kann seine Schattenseiten nicht verbergen. Wenn er nicht den kulinarischen Experten gibt, telefoniert er fluchend im Treppenhaus, hat Geldsorgen und offenbart sich als einer, der keine Gelegenheit für ein Schäferstündchen auslässt.

Schade nur, dass «Paris Can Wait» sich als Endlosschleife aneinandergereihter Zwischenstopps in Fünfsternrestaurants und Museen herausstellt. Teller um Teller mit exquisiten Spezialitäten wird serviert. Als Beilage gibt Jacques in regelmässigen Abständen Kurzvorträge über das Savoir-vivre seines Vaterlands zum Besten.

Format verfehlt

Spätestens nach dem zweiten Halt weiss man, wie es weitergeht. Anne und Jacques kommen sich näher und werden noch lange nicht in Paris sein, denn der Weg ist das Ziel. Diese Vorher­sehbarkeit wäre nicht weiter ­tragisch, aber leider bleibt den Protagonisten zwischen lauter Schnecken, Lammfilet und Qualitätswein kaum Raum für die Auseinandersetzung mit ihrer Gefühlswelt.

Man fühlt sich, als sähe man einen Dokumentarfilm über Frankreich statt ein Roadmovie über Sinnfindung in den Mittfünfzigern. Ob es daran liegt, dass Regisseurin Eleanor Coppola bisher hauptsächlich Dokumentationen über die Filme ihres Mannes und ihrer Tochter Sofia Coppola realisiert hat?

Harmonisches Filmpaar

Dabei war der 81-Jährigen gerade die Zugänglichkeit zu ihren Charakteren wichtig: «Ich wünsche mir, dass das Publikum die Reise der Figuren geniesst und sich der kleinen Freuden des Lebens bewusst wird», sagt Coppola in Interviews. Die meisten dieser «kleinen Freuden» sind für viele Menschen unbezahlbar.

Identifizieren kann man sich mit den Protagonisten nur selten: Zum Beispiel als Anne mit ihrer Strumpfhose den Keilriemen von Jacques Auto flickt. Vergeblich wartet man aber auf Annes endgültigen Ausbruch aus der Komfortzone der passiven Ehefrau.

Dabei hätte man gerade eine solche Szene von dieser Regisseurin erwartet – als Gattin von Francis Ford Coppola stand sie ihr Leben lang in seinem Schatten. Trotzdem: Diane Lane und der Franzose Arnaud Viard, der mit Jacques seine erste englischsprachige Rolle hat, geben ein harmonisches Paar ab, dessen Zusammenspiel ungekünstelt rüberkommt. Schade, dass ihnen die Haute Cuisine die Show stiehlt.

Der Film läuft ab Donnerstag im Kino. (Berner Zeitung)