Reif zum Abschied

Endgültige Abmeldung

Wie das im Detail funktioniert, lässt sich aufgrund der hohen Spoiler­gefahr nicht erklären. Was man aber sagen kann: Die von Ant-Man (Paul Rudd) erforschte Quantenrealität spielt eine wichtige Rolle. Und von der erst vor kurzem eingeführten Captain-Marvel-Figur (Brie Larson) ­hätte man sich schon etwas mehr Präsenz erhofft.

Dass sich am Ende fünf Schauspieler mittels Unterschrift endgültig abmelden – das gehört bei diesem (vorläufigen) Schlusspunkt der Marvel-Reihe dazu. Schliesslich wird in Fan­foren seit Monaten gerätselt, wen es treffen könnte. Um das gesteigerte Publikumsinteresse zu befriedigen, soll der 181-Minuten-Film in einigen US-Kinos übrigens rund um die Uhr gespielt werden. In Zeiten, wo man das Unterhaltungskino öfters totsagt, ist es aber schon eine reife Leistung, ein solches Feuerwerk der Erwartungen noch zünden zu können.

Ab heute in den Kinos.